（中央社台北14日電）朝鮮半島局勢一觸即發，中國大陸外交部長王毅13日撂重話警告，武力無法解決朝鮮半島問題，無論誰挑起緊張局勢或持續在地區「製造麻煩」，都必須承擔歷史責任。



北韓可能在4月15日太陽節（北韓已故領導人金日成誕辰）進行第6次核試，美國則示警「戰略耐心」已用盡，並派遣卡爾文森號（USS Carl Vinson）航空母艦打擊群赴朝鮮半島海域，緊張情勢不斷升溫。



路透社報導，王毅13日在北京向媒體表示，武力無法解決朝鮮半島問題，即使局勢緊張，相關各方仍有機會回到談判桌。



王毅並警告，「無論是誰挑起局勢，無論是誰持續在這個地方製造麻煩，他們都必須承擔歷史責任。」



據報導，分析家認為，中國大陸在此時提出警告，是為說服北韓擱置再次核試的計畫。



中國大陸環球時報則發表社評說，北京堅持朝鮮半島無核化，不會忍耐平壤繼續發展核武；北韓及時聽從中國大陸規勸宣布暫停核活動，中國大陸對保障北韓國家和政權棄核後的安全發揮積極作用，是平壤的最佳選擇。



中國大陸外交部發言人陸慷當天在例行記者會表示，陸方在與朝鮮半島局勢相關各方接觸過程中，一直呼籲各方保持克制，多做有利於降低緊張狀態、把各方拉回談判桌的事，而不是「相互刺激、火上澆油」。



美國總統川普（Donald Trump）先前揚言，華府可不靠北京幫忙，自行解決北韓「找麻煩」問題。中國大陸國家主席習近平12日與川普熱線，敦促以和平方式解決朝鮮半島問題。



不過，川普美東時間13日在推特發文，重彈上述舊調。他寫道：「我對中國將搞定（properly deal with）北韓深具信心。如果他們無法這麼做，就由美國與盟邦一起來！U.S.A.」1060414