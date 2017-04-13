（中央社記者陳家倫上海13日電）美國總統川普近日向媒體表示，不會將中國列為「匯率操縱國」。分析認為，中美解決貿易失衡，談判仍是首選，短期內不太會發生「貿易戰」，但長期來看貿易摩擦可能加劇。



川普（Donald Trump）接受華爾街日報訪問時表示，中國不是「匯率操縱國」，這與他在競選期間的陳述出現180度的大轉變。他在競選時說，上台以後最先要做的事情就是給中國貼上「匯率操縱」這個標籤。



界面新聞今天指出，川普這一番話並不難預料，日前舉行的川習會（川普和中國大陸國家主席習近平會面）就已釋放積極訊號，中美仍把雙邊談判作為解決中美貿易失衡的首選，短期內不太會發生「貿易戰」。



然而從長期來看，中美貿易摩擦可能加劇。摩根大通經濟學家朱海斌指出，美國貿易赤字近年處於高點，中國所占比例約45%至50%。若川普目的在於減少美國貿易逆差，中美貿易摩擦很可能加劇或出現較大調整。



摩根大通判斷，美國對中國發起「貿易戰」最可能的形式是針對特定行業、透過反傾銷或其他名義，向中國出口的產品徵收高額關稅。美國今年在冰箱和部分鋼鐵產品方面，已向中國徵收70%至80%的高額關稅。



川普表示不會將中國列為「匯率操縱國」後，離岸人民幣兌美元匯率12日創3月中旬以來最高漲幅。今天早盤延續升勢創4月5日以來新高，至1美元兌換人民幣6.8755元。人民幣兌美元匯率中間價也調升2.89分。



報導指出，「匯率操縱國」的標準由美國財政部制定，主要有3項，包括與美國貿易順差超過200億美元、該經濟體的經常帳戶順差占國內生產毛額（GDP）比重超過3%、該經濟體持續單邊干預匯率市場。



報導說，根據前述3項標準，中國目前只符合上述第一條，也就是與美國的貿易順差超過200億美元。上一次美國給中國貼上「匯率操縱國」的標籤是在1994年。1060413