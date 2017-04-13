（中央社記者張榮祥台南13日電）高姓男子照顧2個月大的兒子，因不堪吵鬧虐兒致死，一審被判12年，但高男坦承有部分犯行，且有一絲悔意，應為兒子的死負責，台南高分院減輕其刑，改判9年6個月。



高男原是科技廠作業員，與翁女100年底奉子成婚，兒子隔年4月出生，白天由祖父母照顧，晚間則由父母接手。



高男在兒子出生後被公司資遣，妻子外出工作，高男只好在家當奶爸；因兒子哭鬧不停，高男動輒搖晃、毆打，對兒子頭部和身體施虐，101年6月首次緊急送醫，醫護人員通報社會局，被認定是高風險家庭。



未料高男不知節制，兒子2個月內3度送醫，因腦水腫、雙眼視網膜出血、四肢骨折，深度昏迷，最後因腦部缺氧，多重器官衰竭死亡。



全案爆發之初，高男夫妻及祖父母否認虐嬰，母親、祖父母都通過測謊，只高男拒絕，103年高男才坦承犯案，他供稱，真的不是故意的。



台南地方法院判處高男12年有徒期刑，全案上訴二審，台南高分院認定高男偵訊時雖避重就輕，但曾坦承部分犯行、應為兒子的死負責，有一絲悔意，改判9年6個月。1060413