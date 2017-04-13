▲新北市政府交通局限時限量提供Duncan設計的保持車距擋泥板，免費索取只剩最後兩天，要搶要快。（圖／記者陳志仁攝，2017.4.13）

「想要讓你的機車變潮車？」「想要提醒後方車輛不要貼太近？」新北市政府交通局限時限量提供Duncan設計的保持車距擋泥板，免費索取只剩最後兩天，要搶要快！

交通局表示，即日起至4月14日晚上5點前，只要把機車騎到板橋市民廣場的機車停車場地下室B1服務中心（出口旁），利用手機或其他行動的裝置，於FB「新北交通族」粉絲專頁按讚，完成指定步驟，就可以免費獲得Duncan設計的保持車距擋泥板，剩餘數量不多，機會難得，裝完為止！