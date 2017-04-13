2017全國大學街舞季 大葉大學DN熱舞社蟬聯冠軍NOWnews今日新聞 (2017-04-13 22:13)
「2017全國大學街舞季」在中興大學惠蓀堂舉辦，來自全國各地的65所大學熱舞社同場競技。去年奪冠的大葉大學DN熱舞社，精湛的舞技與團隊默契獲得評審一致肯定，再次榮獲全國冠軍，抱回五萬元獎金，學務長黃娟娟嘉勉這群「舞林」高手。
大葉大學今年表演的舞蹈由DN熱舞社陳聖儒、伍芳萱、高智剛、黃宜姿、聶家辰共同編舞。觀光旅遊學系大四生陳聖儒指出，去年比賽他們以「中國風」當主題，今年他們希望大家可以知道，舞蹈本身就很吸引人，因此沒有特別以故事貫串，而是透過HIPHOP、POPPING、WACCKING、LOCKING、BREAKING五個舞風的演出，搭配紅、白色調的服裝，象徵熱情與朝氣，展現DN熱舞社喜歡跳舞、而且很會跳舞的特質。
陳聖儒說，他剛開始擔任總召時，採取比較強勢的態度主導，社員間難免有磨擦，經過不斷地溝通、吵架，才慢慢凝聚起大家的信念。去年他因為車禍腳受傷，坐著輪椅上台表演，今年重新站上舞台，和大家一起完成這場演出，覺得非常感動。當評審宣布「第一名大葉大學」，興奮地想尖叫。
DN熱舞社社長、傳播藝術學士學位學程二年級的陳冠伶表示，「全國大學街舞季」提供全國大學熱舞社交流的機會，是熱舞社的年度盛事，這次演出的47位成員，有很多大一新生，舞齡不長，練舞時花了很多時間協助他們調整動作，經過大家的努力，終於一起上場，共同為社團寫下新紀錄。
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