▲正聲臺東台於四月初前往金峰鄉舉辦「聽見夢想的聲音-『原』鄉獨居老人關懷活動」，圖為嘉蘭村關懷對象張德成先生與本台同仁及金峰鄉宋賢一鄉長合影。（圖／記者劉修銘翻攝，2017 .04 .13）

台東縣原住民部落的年輕人為了賺錢養家，紛紛到外縣市工作，而留在部落的都是老人及小孩，造成青壯年的人口外流的老化問題。有些老人卻無人照顧，只能靠鄰居幫忙或撿資源回收養活自己，正聲臺東電台發揮「愛屋及烏」及「關懷偏鄉」的理念，立即與金峰鄉公所聯繫，找尋需要關懷幫助的獨居老人。

正聲臺東電台指出，理念的雛形成立的很早，但始終沒有水到渠成的去落實，而今終於在4月11日舉辦「聽見夢想的聲音-『原』鄉獨居老人關懷活動」，由金峰鄉宋賢一鄉長、各村村長及村幹事帶領本台同仁一同前往金峰鄉嘉蘭、正興、新興、賓茂、歷坵等五村關懷獨居老人，關懷對象共有五人，最年長為83歲，年紀最小67歲，身體機能都已退化，行動緩慢，所居住的房屋都是用鐵皮屋搭建，非常簡陋，餐食部分平日有社福團體提供中餐，晚餐則是自己處理。

這次關懷活動捐贈現金、飲水機、米、麵條、罐頭等民生用品，讓這些老人家知道社會上還是有人關心他們，受捐助的老人都十分感動，眼眶泛淚，用不標準的國語表示到，「有你們真好！」，並用肢體語言與本台同仁表達感謝之意，金峰鄉宋賢一鄉長表示，感謝正聲臺東電台的愛心，讓這些老人家感受到社會的溫暖，金峰鄉也會好好重視獨居老人這一塊，運用公所資源好好照顧他們，不讓這些國寶們凋零。

▲賓茂村關懷對象李月雲女士與本台王台長（右）及賓茂村村長（左）合影留念。（圖／記者劉修銘翻攝，2017 .04 .13）

▲關懷對象姜靜夫先生接受記者張世昇訪問，王台長與黃瓊瑤科長問候關心。（圖／記者劉修銘翻攝，2017 .04 .13）