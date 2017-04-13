正聲臺東電台偏鄉獻愛 前進金峰鄉辦理獨居老人關懷活動NOWnews今日新聞 (2017-04-13 22:13)
台東縣原住民部落的年輕人為了賺錢養家，紛紛到外縣市工作，而留在部落的都是老人及小孩，造成青壯年的人口外流的老化問題。有些老人卻無人照顧，只能靠鄰居幫忙或撿資源回收養活自己，正聲臺東電台發揮「愛屋及烏」及「關懷偏鄉」的理念，立即與金峰鄉公所聯繫，找尋需要關懷幫助的獨居老人。
正聲臺東電台指出，理念的雛形成立的很早，但始終沒有水到渠成的去落實，而今終於在4月11日舉辦「聽見夢想的聲音-『原』鄉獨居老人關懷活動」，由金峰鄉宋賢一鄉長、各村村長及村幹事帶領本台同仁一同前往金峰鄉嘉蘭、正興、新興、賓茂、歷坵等五村關懷獨居老人，關懷對象共有五人，最年長為83歲，年紀最小67歲，身體機能都已退化，行動緩慢，所居住的房屋都是用鐵皮屋搭建，非常簡陋，餐食部分平日有社福團體提供中餐，晚餐則是自己處理。
這次關懷活動捐贈現金、飲水機、米、麵條、罐頭等民生用品，讓這些老人家知道社會上還是有人關心他們，受捐助的老人都十分感動，眼眶泛淚，用不標準的國語表示到，「有你們真好！」，並用肢體語言與本台同仁表達感謝之意，金峰鄉宋賢一鄉長表示，感謝正聲臺東電台的愛心，讓這些老人家感受到社會的溫暖，金峰鄉也會好好重視獨居老人這一塊，運用公所資源好好照顧他們，不讓這些國寶們凋零。
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