屏東里港型男蘇一明，5年前從廣告行業跳槽返鄉種可可，他向專家請益栽培管理技術，目前果樹結實纍纍，他開發各種可可加工品，如巧克力粉、巧克力鳳梨酥及核桃酥、巧克力磚等，技術獨到，香醇濃郁，取名「雨果」，他說，可可是下雨天結的果實，巧克力很受市場歡迎。

40歲出頭的蘇一明，原在高雄某廣告行銷公司上班，家中務農，因父母身體老邁，無法承擔繁重工作，他不願家中田園荒廢，於是辭去工作返鄉種田。他說，在城市工作要回歸鄉村生活，心中雖有掙扎，但仔細盤算，既然要種田，就要符合時尚流行的趨勢，朋友介紹他種「可可」。他說，剛開始還不曉得可可是什麼東西，後來瞭解可可是巧克力的原料，他覺得新穎，於是徵得家人同意，在原檳榔樹下種可可。

▲廣告設計師蘇一明返鄉種可可 自創「雨果」品牌行銷。（圖／記者陳宗傑攝,2017.4.13）

留著一搓山羊鬍，確實有形男的味道，種可可賣巧克力確實符合他的外型。可可樹初期需遮蔭，而檳榔樹成為最佳遮蔽物，他正想要配合政府政策，逐年砍檳榔，讓可可長得更茂盛。6分多地才種200顆可可樹，原4年後才能結果，他注重肥培管理，3年就結果，而且比別人4年生產量多20﹪。在屏東種可可的農民以內埔、萬巒居多，蘇一明說，里港他是第一人種可可，種出心得來，他也遊說許多年輕人加入種可可行列，將來一起行銷屏東可可。

肥培管理是訣竅，以鳳梨皮發酵製作液肥，草生栽培不灑草藥，果肉厚實香甜，蘇一明研發自製巧克力，不斷學習研究，巧克力粉、鳳梨酥及核桃酥、純巧克力磚，接受網購及團購，品質可媲美市售巧克力。

