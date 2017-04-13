廣告設計師蘇一明返鄉種可可 自創「雨果」品牌行銷NOWnews今日新聞 (2017-04-13 22:18)
屏東里港型男蘇一明，5年前從廣告行業跳槽返鄉種可可，他向專家請益栽培管理技術，目前果樹結實纍纍，他開發各種可可加工品，如巧克力粉、巧克力鳳梨酥及核桃酥、巧克力磚等，技術獨到，香醇濃郁，取名「雨果」，他說，可可是下雨天結的果實，巧克力很受市場歡迎。
40歲出頭的蘇一明，原在高雄某廣告行銷公司上班，家中務農，因父母身體老邁，無法承擔繁重工作，他不願家中田園荒廢，於是辭去工作返鄉種田。他說，在城市工作要回歸鄉村生活，心中雖有掙扎，但仔細盤算，既然要種田，就要符合時尚流行的趨勢，朋友介紹他種「可可」。他說，剛開始還不曉得可可是什麼東西，後來瞭解可可是巧克力的原料，他覺得新穎，於是徵得家人同意，在原檳榔樹下種可可。
留著一搓山羊鬍，確實有形男的味道，種可可賣巧克力確實符合他的外型。可可樹初期需遮蔭，而檳榔樹成為最佳遮蔽物，他正想要配合政府政策，逐年砍檳榔，讓可可長得更茂盛。6分多地才種200顆可可樹，原4年後才能結果，他注重肥培管理，3年就結果，而且比別人4年生產量多20﹪。在屏東種可可的農民以內埔、萬巒居多，蘇一明說，里港他是第一人種可可，種出心得來，他也遊說許多年輕人加入種可可行列，將來一起行銷屏東可可。
肥培管理是訣竅，以鳳梨皮發酵製作液肥，草生栽培不灑草藥，果肉厚實香甜，蘇一明研發自製巧克力，不斷學習研究，巧克力粉、鳳梨酥及核桃酥、純巧克力磚，接受網購及團購，品質可媲美市售巧克力。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
華珍 煎餅．盛香珍 煎餅．綠藻 煎餅．荷蘭煎餅．蔥餡煎餅．義美海苔煎餅．法國特福 煎餅．海苔 煎餅．北京香煎餅．紅豆煎餅．CJ 韓式煎餅粉．糖漿煎餅．傳統煎餅．狀元煎餅．三星 煎餅．沛貝兒 煎餅．小林煎餅．海苔煎餅．義美煎餅．糖漿 煎餅．花生煎餅 600g．荷蘭 煎餅．小丸煎餅．連得堂 煎餅．牛奶 煎餅．巧克力煎餅．義美 煎餅．海苔煎餅 義美．義美 牛奶煎餅．奇美 蔥肉煎餅
- 【美佳音樂】韓國O.M.S. 23吋雕刻音孔胡桃木烏克麗麗．豪華
- MICHAEL KORS 防刮皮革鎖釦滾銀邊手提/斜揹包-白色
- 【村上正彥】微導入金箔美容液(50ml)
- 義大利BGilio 復古原味牛皮系列中夾 -綠色1969.306-08
- 歐蘭特 ORLANT 電動遙控升降曬衣機 (OT-12-AL)
- 【BABY-G】BGA-185少女時代時尚運動風腕錶-孝淵佩戴款(BGA-
- 【Dolce & Gabbana】淺藍Light Blue女性淡香水200ml
- Homelike 克里斯四斗櫃
- 【NIKE】LUNARGLIDE 8(避震透氣慢跑鞋/843725-406)
- ALAIN DELON 亞蘭德倫 25吋 貴族拉絲鋁框行李箱 (銀紅)
醫院首創護理師走秀 呂秋遠諷不如辦場跆拳大賽【NOWnews今日新聞】
陸官專科班校友會 陳錦全獲傑出校友獎章【大成報】
徐重仁失言風波 國內小編大團結【NOWnews今日新聞】
台灣虎航宣佈 下週將開放空服員職缺招募【大成報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》