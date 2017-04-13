南大動畫媒體設計研究所舉辦學術倫理講座大成報 (2017-04-13 20:23)
演講過程中，楊教授透過互動式的討論，讓在場學生共同進行個案分析。楊教授與學生一問一答，不僅可以誘導學生瞭解投稿論文的排名順序、主要作者、共同作者及通訊作者對於學術貢獻的規準與判斷，更藉由不同作者的排名次序與責任，建立判斷是否符合或違反學術倫理的辨識能力，搭建研究生對於學術論文負責任的倫理態度。
南大動畫媒體設計研究所孫采玉同學表示，參與演講的過程，印象最深刻是「掛名為第一作者」的要件，第一作者為提出原創性論點、作出主要學術貢獻，而第二、第三作者為負責執行計畫或是其它貢獻，這點對於以第一作者身份發表論文的碩士學生十分重要。
南大動畫媒體設計研究所黃瑞菘所長表示，希望透過學術倫理講座的導入，讓所有研究生都能有正確的學術倫理概念，全面提升報告、作業、期刊、論文及創作等學術質量，深化學術涵養與具體實踐學術倫理。
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