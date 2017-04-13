【大成報記者杜忠聰/臺南報導】為紓解仁德區太乙工業區淹水問題，市長賴清德13日上午在水利局長彭紹博、仁德區長及民意代表等人陪同下視察仁德土庫抽水站工程進度。賴市長除感謝民意代表、區公所及地方廠商協進會的大力打拼支外，並指示土庫抽水站工程要如期完工，以提供仁德一帶居民有相對安全的生活環境。賴市長表示，治水是縣市合併後最重要的施政政策，他除肯定水利局彭局長及其團隊外，也感謝台南市議會的支持，以及區公所、廠商協進會等大力的協助，並提供很多寶貴的意見，才有辦法讓治水能夠注意到每一個細節，很快就展現出效果。賴市長說，造成淹水的原因，有分外水及內水，外水是社區以外的水，簡單地說，就是河川的水，也是過去淹水主要的原因。這三年來，經由大家的努力，已經完成10年保護的防洪標準；而現在造成淹水的原因是內水，是雨水直接落到社區，所以要將社區的水引導入河川，簡單的作法就是設置抽水站，及雨水下水道平時要清理，必要時要拓寬，這就是目前市府在做的工作。賴市長進一步指出，三爺溪要治水，就必須將萬代橋拓寬，過去幾十年一直沒有動靜，甚至大家都認為這是不可能的事。但是賴市長強調，現在台南市政府已經在進行，應該要做就是要做；賴市長認為這就跟他在醫院訓練一樣，患者不論是重症或是急症，只要送到醫院就要想盡辦法搶救，雖然不是每一個人都救得起來，但是一定會想盡辦法盡力去搶救。就如萬代橋浚深拓寬改建，市府尋求中央合作，過去缺少的是經費及決心，治水要成功就一定要有決心，並尋求中央及地方的合作。至於經費，除爭取中央補助外，市府統籌財源有效運用，將錢花在刀口上，只要有決心，成效自然就顯現出來了。仁德區太乙工業區土庫溝排水於去年安裝完成每秒10.5噸排水量抽水站，但配合大發路箱涵接入抽水站，抽水站抽水量於去年梅姬颱風期間仍顯不足，市府爭取中央補助經費下，於去年發包4,800萬工程，再擴建抽水站前池及1部每秒4.5噸排水量抽水機組，目前已安裝抽水完成，全部工程預計106年7月22完工，屆時仁德土庫抽水站合計達每秒15噸排水量。市府為提升仁德地區防洪功能，賴市長上任以來即積極與在地市議員、區長及當地居民持續推動治水工程，為求市區各低漥地區之防汛安全及解決當地水患，市府仍戮力籌措經費，本站並獲得營建署同意補助工程款3,700萬元，加上市府自籌1,100萬後，再增設一部每秒4.5噸抽水機、4部撈汙機及抽水機房等設施，全部完工後土庫抽水站總抽水量可到每秒15噸，再增建土庫抽水站機組外，市府配合將工業區的水引導至溪裡，並進行太子路的堤後排水改善工程，興建大發路的連通箱涵，其中最困難的太子路、大發路口銜接處，已在去年完工，大發路箱涵也全部完成。同時為了進一步提升太乙工業區的防洪標準，水利局還預計將崑山應急抽水站汰換下來的2部3CMS抽水機於今年一併裝設在土庫抽水站，土庫抽水站的整體抽水量更達到21CMS，已是三爺溪沿岸最多抽水機、最大抽水量的抽水站。市府希望本工程可強化該地區的防洪功效，減少仁德太乙工業區地勢較低窪淹水情況，降低市民財產損失之顧慮。