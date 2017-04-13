久旱逢甘霖的歡樂後，民眾請加強「巡、倒、清、刷」，避免積水容器孳生病媒蚊！大成報 (2017-04-13 20:32)
【大成報記者王繪甄/臺南報導】臺南市12日下起磅礴大雨，且雨勢仍會持續，登革熱防治中心呼籲並提醒市民注意戶外天溝、樹洞、容器妥善處理，避免因積水而孳生病媒蚊。
陳怡主任表示，為防堵本土病例發生，登革熱防治中心亦全力以赴和臺南市政府相關局處合作，敬請全體市民全力配合，能「打拼為自己」，守護我們的健康家園及城市。
再次叮嚀，當降雨所造成的積水若沒有立即清除，便會成為登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症病媒蚊最佳的孳生環境。登革熱防治中心提醒市民，於下雨過後，積水容器及環境現出「原形」，一定要立即加強處理。內外環境的「巡、倒、清、刷」，讓病媒蚊（埃及、白線斑蚊）在臺南市找不到適合繁殖的積水容器及積水處。唯有做好孳生源清除防止病媒孳生，市民才可免於登革熱、屈公病及茲卡病毒的威脅。
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