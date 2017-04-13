【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】科技與企業的長期發展需要兼顧環境與社會責任，得以建立一個強健且永續前進發展的事業。應用材料公司在台灣區總裁余定陸率領下，18位主管、員工與員工眷屬擔任植樹志工，4月13日齊赴新竹市青草湖國小種樹，余定陸總裁指出，今天的種樹目的在促進環保意識的提升，參與環境保護，需要付出關心及實際行動愛地球。應用材料公司赴新竹市青草湖國小種樹活動，青草湖國小由校長許慶恭帶領5年級師生共68人，會同珍古德協會與植物專家呂文賓，進行一場綠色植樹行動，共同打造平衡的原生生態校園環境。雖然今天的植樹活動巧逢陣雨，余定陸面帶微笑地指出，二十四節氣裡所謂「清明要明，穀雨要雨」，此時春耕的秧苗初插，最需要豐沛的雨水滋潤。這兩天的雨水不但有助於所植樹木的成長，又正象徵企業遇水則發，業績長紅。在四月是世界地球日的月份，提倡愛護環境的運動持續在應用材料公司全球各地開花。應用材料公司台灣區總裁余定陸表示：「環境議題沒有國界，地球是我們共同的家園，需要我們捲起袖子一齊推動並實踐環境永續的行動。在台灣，我們結合公司的『一日志工』計畫，號召員工從事有意義的助人活動。透過植樹活動改善人們的生活環境，同時結合環保、志工以及教育理念。」台灣應材自2014年支持珍古德協會綠拇指計畫，至今已建立了十六個綠色生態園地，種下超過一萬兩千株原生植物，地點分布在新竹及台南地區的小學和新竹市立動物園。預期在十年內可以深入造訪全國各地六十個包含學校在內的公共場域，種植超過五萬棵原生植物。(圖由台灣應材提供／應用材料公司台灣區總裁余定陸率領公司員工，4/13齊赴新竹市青草湖國小種樹，與青草湖國小、珍古德協會與植物專家呂文賓，共同打造平衡的原生生態校園環境；青草湖國小校長許慶恭致贈感謝狀予應材台灣區總裁余定陸。)