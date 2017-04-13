今彩539 頭獎1注中獎中央社 (2017-04-13 22:03)
（中央社台北2017年4月13日電）第106088期今彩539開獎，中獎號碼29、10、35、30、38。派彩結果，頭獎1注中獎，可得新台幣800萬元。
貳獎153注中獎，每注可得2萬元；參獎5859注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼473，正彩19注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼4863，正彩6注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。
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