威力彩頭獎槓龜中央社 (2017-04-13 22:02)
（中央社台北2017年4月13日電）第106030期威力彩今晚開獎，第一區中獎號碼為19、07、09、37、30、01，第二區中獎號碼為04。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎也槓龜；參獎有6注中獎，各得獎金新台幣15萬元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
關鍵字：
下一則：4月13日22點交易員正關注要聞
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
華珍 煎餅．盛香珍 煎餅．綠藻 煎餅．荷蘭煎餅．蔥餡煎餅．義美海苔煎餅．法國特福 煎餅．海苔 煎餅．北京香煎餅．紅豆煎餅．CJ 韓式煎餅粉．糖漿煎餅．傳統煎餅．狀元煎餅．三星 煎餅．沛貝兒 煎餅．小林煎餅．海苔煎餅．義美煎餅．糖漿 煎餅．花生煎餅 600g．荷蘭 煎餅．小丸煎餅．連得堂 煎餅．牛奶 煎餅．巧克力煎餅．義美 煎餅．海苔煎餅 義美．義美 牛奶煎餅．奇美 蔥肉煎餅
- 艾莉絲-貝倫 小熊物語 100%純棉 雙人特大薄被套床包四件組
- 時尚屋 賽德克正樟木4.2尺六斗櫃 寬127cm-免組
- 【FOSSIL】VIRGINIA 羅馬時光奢華晶鑽陶瓷不鏽鋼手錶 銀x玫
- 【Royal Elastics】男-Icon Metal 休閒鞋-白/紅/金屬感Logo
- 【SHOWCASE】春氛花漾蕾絲透肩甜美小洋裝(粉)
- 【金石盟】天然緬甸A貨翡翠鑽墬(16x14x8mm 白18K金台+白14K
- Timberland 經典帆船鞋 男款
- Love Buy 魔法新式樣摺疊收納箱66L (10入)
- CITIZEN 風暴紀元光動能計時腕錶-深藍X銀
- Whirlpool 惠而浦20L電子式微波爐 (AKM2064ES)
國際金價連創年內新高 突破1300美元/盎司大關近在咫尺【北京新浪網】
國際金價創新高 突破1300美元/盎司大關近在咫尺【北京新浪網】
統一大量過期方便麵賣給了孩子【北京新浪網】
曝白百合出軌 這家新三板公司扯上關係難「自在」【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》