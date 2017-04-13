（中央社記者黃雅娟台北13日電）WTO公布2016年進出口排名，台灣排名第18，服務類出口下滑3名，在各項指標中表現最差。對於是否因服貿協議卡關影響，經濟部表示，很難評估，重點是「自由化動能不要熄火」。



根據世界貿易組織（WTO）最新公布統計，去年中國大陸出進口值下滑，美國重新奪回全球最大貿易國地位。



台灣出、進口排名均為全球第18，出口總金額為2800億美元，占比為1.8%，退步1名，進口排名則持平；不過服務類貿易出口為26名，後退3名；進口排名24名，前進4名。



經濟部國際貿易局今天表示，根據WTO最新全球貿易統計及展網報告，雖然國際經濟政策不確定，?但預估2017及2018將逐漸復甦，今年貿易成長將回升至2.4%，2018年則上看4%。



不過，若評估出口退步原因，貿易局指出，排名17名的俄羅斯出口總額為2820億美元，僅多出台灣20億美元，加上可能是去年下半年原油價格上漲，導致俄羅斯出口金額增加，僅1名的差距，可能匯率浮動就會有巨大影響。



至於服務類出口退後3名，主要是波蘭及澳洲年增為8%左右，台灣雖然也有成長，不過僅0.7%，幅度不大。



WTO秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）表示，貿易將成為全球經濟成長的主力，但若各國採取進口限制措施，恐將拖累經濟復甦。



WTO報告也特別指出，貿易不是造成失業的主因，8成的製造業工作流失乃是因為創新、自動化及新科技，呼籲各國政府透過教育、強化職能訓練、社福方案等協助勞工轉型。



貿易局副局長陳正祺表示，台灣貿易純度非常高，貿易表現受整體國際情勢影響非常大，雖然對於景氣向上樂觀，但是英國脫歐、北美自由貿易協議（NAFTA）重新談判、各國政府採取緊縮性財政及貨幣政策、限制貿易措施，都可能影響未來兩年貿易局勢。



陳正祺指出，台灣沒有放棄中國大陸市場，並同步積極拓展新南向政策、把餅做大，擴張貿易跟市場，加強參與區域經濟整合跟雙邊的貿易協定。包括總統蔡英文點名的美國、英國、日本都積極推動，能不能成功不知道，但「自由化動能不要熄火」。



他說，台灣對中國大陸跟香港的出口占比其實不斷提升，政策接觸上的冷，目前沒有影響經貿關係，進出口數字都很正常、健康，未來也會繼續維持對市場的關注。



至於兩岸服務貿易協議是否影響台灣服務貿易出口下滑，陳正祺表示，任何一個擴大市場都有其不確定因素，因為時空背景已經改變，很難評估變化，未來仍要待兩岸監督條例通過後，才有可能續談後續推動或者產生影響。



不過，今年剛好是服貿協議爭議滿3週年，前總統馬英九今天再度談到服貿協議仍躺在立法院時，不禁直言「想起來很嘔」。1060413