（中央社台北13日電）第106088期今彩539開獎，中獎號碼29、10、35、30、38。派彩結果，頭獎1注中獎，可得新台幣800萬元。



貳獎153注中獎，每注可得2萬元；參獎5859注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼473，正彩19注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼4863，正彩6注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060413