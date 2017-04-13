台北市男子與母親口角 憤而縱火逃逸中央社 (2017-04-13 22:03)
（中央社記者朱則瑋台北13日電）今晚20多歲男子與母親在台北市北投區中山北路7段一處房舍4樓發生爭吵，男子憤而縱火逃逸，男子母親表示，兒子揚言要傷害奶奶，十分擔心，警方已逮到男子，正在訊問中。
台北市消防局今天晚上7時8分獲報，在北投區一處高7樓的4樓處起火，火勢甚大，出動63名消防人員及車輛到場，疏散50人，救出2男2女，燃燒面積約10平方公尺，所幸無人傷亡。
北投警方調查，起火原因是名年約20多歲男子，因為和母親起口角，一氣之下竟縱火，甚至揚言要前往士林區的奶奶家對其不利，男子母親十分憂心，情緒激動要求警方趕快找到人。
警方目前已逮到男子，正把人帶回警局訊問，釐清犯案動機。1060413
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