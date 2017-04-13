（中央社台北13日電）第106030期威力彩今晚開獎，第一區中獎號碼為19、07、09、37、30、01，第二區中獎號碼為04。派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎也槓龜；參獎有6注中獎，各得獎金新台幣15萬元。



派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1060413