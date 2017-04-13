（中央社記者劉世怡台北13日電）曾是東亞運保齡球國手的廚師吳志展因不滿違規停車遭開罰單，竟猛砍員警13刀，一審遭判刑9年6月，經上訴，二審今天開庭，他說，盡力湊100萬元給員警。合議庭訂下月4日宣判。



吳志展去年8月不滿違規停車遭開單，竟對前往執勤海山分局警員張家逢痛下殺手，持菜刀猛砍13刀，造成員警重傷命危。檢方依殺人未遂等罪嫌起訴後，一審判刑9年6月。



經上訴，台灣高等法院今天開庭，吳被提訊時表示，將盡自己能力還錢，但是對方不見他，他想先湊新台幣100萬元，但對方要逾380萬元。吳男在庭上請求合議庭判輕一點，讓他早點回家並補償被害人，他是誠心後悔。



受傷員警庭訊後表示，這種事情，用100萬元來和解，他覺得不太可能。



合議庭庭末諭知，全案辯論終結，訂於5月4日宣判。1060413