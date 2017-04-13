國1南下湖口段6車追撞 6人輕重傷公視 (2017-04-13 00:00)
昨天晚間八點左右，國道一號南下湖口路段發生六部車追撞的意外，警方暫時封閉了中、內車道，也讓後方車流回堵將近十公里，一直到晚上十點半事故處理完畢，車潮才逐漸紓解，這場車禍一共造成六人輕重傷。
警方表示，可能是天色昏暗加上下雨，影響行車路線，導致客運煞車不及，撞上準備變換車道的拖板車，也讓後面的大貨車和三台自小客車，也閃避不及追撞，其中客運駕駛傷勢較重，其他五名傷者都是輕微擦傷或挫傷。詳細車禍原因還有待警方進一步釐清。
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