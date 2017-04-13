滅火器過期未汰換 里長:桃市府無維修預算公視 (2017-04-13 00:00)
桃園市民眾發現，家門前由里辦公處購置的滅火器，都已經過期多年，里長說因為市府沒有編列滅火器維修預算，而里長工作經費微薄，實在難以負擔。有議員在質詢時要求民政局，將滅火器經費專案專款處理，但民政局表示因為使用率不高 ，目前沒有編列專款的打算。
桃園市各里鄰住家、巷弄處，過去多設置戶外滅火器，但因為長期風吹日曬雨淋，許多滅火器瓶身、把手甚至插銷都已經生鏽，定期性能檢查表也已經過期，讓里長感到苦惱。
==消防局火災預防科科長 陳莉婷==
像我們現在目前常見的
乾粉滅火器
必須要每三年做一次性能檢查
也就是說要找合格的
換藥及充填廠商
來做滅火器的性能檢查
==桃園平鎮北安里里長 吳振春==
有些里民對我們里長很質疑說
奇怪你那滅火器
過期二 三年還不換
不是我們不換
問題是說有礙於這個經費的關係
議員表示，滅火器採購由里長基層工作經費支出，一支滅火器單價不便宜，要價七、八百元，但若要汰換或檢查，里長經費根本不夠用，要求市府編列預算，專款專用。
==桃園市議員 黃敬平==
專款專用是在於
編列了這個預算可以
統一調查 追蹤 統計
然後真的有需要汰換的滅火器
就把他更新汰換
==區政行政科科長 邱世源==
使用率真的不是很高
沒有打算說要編列專款專用啦
因為我們發覺滅火器
長期懸掛在戶外 長期曝曬
會有公共危險的問題
市府表示，沒有編列專款專用的打算，會請區公所調查了解，並回收過期品外，目前希望家戶加裝住警器。而議員則認為住警器主要是預警功能，和滅火器的搶救功能不同，仍有設置滅火器的需要。
記者 詹淑雲 桃園報導
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