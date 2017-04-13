















桃園市民眾發現，家門前由里辦公處購置的滅火器，都已經過期多年，里長說因為市府沒有編列滅火器維修預算，而里長工作經費微薄，實在難以負擔。有議員在質詢時要求民政局，將滅火器經費專案專款處理，但民政局表示因為使用率不高 ，目前沒有編列專款的打算。桃園市各里鄰住家、巷弄處，過去多設置戶外滅火器，但因為長期風吹日曬雨淋，許多滅火器瓶身、把手甚至插銷都已經生鏽，定期性能檢查表也已經過期，讓里長感到苦惱。==消防局火災預防科科長 陳莉婷==像我們現在目前常見的乾粉滅火器必須要每三年做一次性能檢查也就是說要找合格的換藥及充填廠商來做滅火器的性能檢查==桃園平鎮北安里里長 吳振春==有些里民對我們里長很質疑說奇怪你那滅火器過期二 三年還不換不是我們不換問題是說有礙於這個經費的關係議員表示，滅火器採購由里長基層工作經費支出，一支滅火器單價不便宜，要價七、八百元，但若要汰換或檢查，里長經費根本不夠用，要求市府編列預算，專款專用。==桃園市議員 黃敬平==專款專用是在於編列了這個預算可以統一調查 追蹤 統計然後真的有需要汰換的滅火器就把他更新汰換==區政行政科科長 邱世源==使用率真的不是很高沒有打算說要編列專款專用啦因為我們發覺滅火器長期懸掛在戶外 長期曝曬會有公共危險的問題市府表示，沒有編列專款專用的打算，會請區公所調查了解，並回收過期品外，目前希望家戶加裝住警器。而議員則認為住警器主要是預警功能，和滅火器的搶救功能不同，仍有設置滅火器的需要。記者 詹淑雲 桃園報導