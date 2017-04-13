亞洲首例 長庚為患者裝置"人工電子眼"公視 (2017-04-13 00:00)
人工電子眼技術在美國、歐洲等地都有完成案例，台灣醫界終於也創下亞洲第一例！國內一名夜盲症患者，病情急速惡化，只剩下光反應，林口長庚眼科團隊為他裝置了人工電子眼，雖然無法回復正常視力、但吃飯時能順利使用刀叉、行走也能避開燈柱，生活可以自理。
今年41歲的高先生原本是建築工地主任，沒想到近5年視力逐漸減退，白天巡視工地時，常因看不清楚地上雜物被絆倒受傷，這一兩年他的視力嚴重喪失，僅剩光感，就醫檢查才知道是罹患視網膜失養症，也就是俗稱的夜盲症，在植入人工電子眼後、才重見光明。
==病患 高先生==
就是配戴這個電子眼之後
我可以自行走出去
甚至接送小朋友上下課
也可以再去學個一技之長
然後將來有個謀生能力
醫生表示，這種疾病是視網膜感光細胞不明原因、逐漸凋亡，一開始出現夜盲症，最後連白天視力都嚴重受損，而且視網膜的細胞無再生功能，一旦受損，無法有效治療，目前全台至少有8000人，而人工電子眼是將微小刺激電極植入眼球內部貼在黃斑部表面，利用類悠遊卡式非接觸訊號傳遞方式，把眼鏡框上攝影機掃到的影像訊號，植入後約有96%患者可看見正方形、三角形、圓型等特別形狀的物體。
==林口長庚視網膜科主任 黃奕修==
病人需要帶一個特製的眼鏡
眼鏡上面其實有鏡頭
鏡頭會一直擷取一個影像
那影像會經過電腦處理以後
用悠遊卡類似的方式
把訊號打到眼睛裡面去
病人看到的其實還是一個2D的
平面的一個影像
不過醫生也說目前人工電子眼健保並沒有給付，耗材費用及手術費高達900萬元，雖然術後視力無法回復正常，但可幫助病患吃飯使用刀叉、行走能避開燈柱等狀況。
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