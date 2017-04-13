















人工電子眼技術在美國、歐洲等地都有完成案例，台灣醫界終於也創下亞洲第一例！國內一名夜盲症患者，病情急速惡化，只剩下光反應，林口長庚眼科團隊為他裝置了人工電子眼，雖然無法回復正常視力、但吃飯時能順利使用刀叉、行走也能避開燈柱，生活可以自理。今年41歲的高先生原本是建築工地主任，沒想到近5年視力逐漸減退，白天巡視工地時，常因看不清楚地上雜物被絆倒受傷，這一兩年他的視力嚴重喪失，僅剩光感，就醫檢查才知道是罹患視網膜失養症，也就是俗稱的夜盲症，在植入人工電子眼後、才重見光明。==病患 高先生==就是配戴這個電子眼之後我可以自行走出去甚至接送小朋友上下課也可以再去學個一技之長然後將來有個謀生能力醫生表示，這種疾病是視網膜感光細胞不明原因、逐漸凋亡，一開始出現夜盲症，最後連白天視力都嚴重受損，而且視網膜的細胞無再生功能，一旦受損，無法有效治療，目前全台至少有8000人，而人工電子眼是將微小刺激電極植入眼球內部貼在黃斑部表面，利用類悠遊卡式非接觸訊號傳遞方式，把眼鏡框上攝影機掃到的影像訊號，植入後約有96%患者可看見正方形、三角形、圓型等特別形狀的物體。==林口長庚視網膜科主任 黃奕修==病人需要帶一個特製的眼鏡眼鏡上面其實有鏡頭鏡頭會一直擷取一個影像那影像會經過電腦處理以後用悠遊卡類似的方式把訊號打到眼睛裡面去病人看到的其實還是一個2D的平面的一個影像不過醫生也說目前人工電子眼健保並沒有給付，耗材費用及手術費高達900萬元，雖然術後視力無法回復正常，但可幫助病患吃飯使用刀叉、行走能避開燈柱等狀況。