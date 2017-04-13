與小汽車租賃業合作 Uber將重返台灣公視 (2017-04-13 00:00)
Uber今天下午將開記者會，宣布以全新營運模式，重返台灣市場，交通部表示，已經得知Uber將是與小汽車租賃業合作，提供單純媒合平台，符合申請的資訊服務業，目前看來沒有違法，但還要了解詳細
停業兩個月後，Uber將在下午宣布全新營運模式，重返台灣市場，從Uber發出對前合作駕駛的意願調查書中，明確揭露，將不得以自用車攬客，而是必須以租賃車模式來營運，對此，交通部表示，若是純媒合的資訊平台服務，就不會違法
==交通部長 賀陳旦==
他們這次是跟租賃業用營業車輛
跟租賃業他們自己的駕駛
來發展他們更好的服務
在納管納稅納保險的
三個交通部一貫的立場底下
我們當然覺得這個事情
既然是合法的
我們也樂於見到
但Uber在官網上對合作駕駛的申請方式中提到，駕駛須備妥職業駕照與身分證、良民證、肇事紀錄，Uber會協助駕駛與合作車行媒合，交通部表示，根據自小汽車租賃業定型化契約規定，租賃業者提供的服務應是"連人帶車"，因此Uber不能與合作駕駛有雇傭關係。
==交通部長 賀陳旦==
租賃業者他的服務
就是用他自己的駕駛
跟他自己的車輛
來做他營業
他不可能也不應該
是外面別人來跟他租車
是本來要租他車 做自己的服務
交通部也強調，就算Uber復出，提供的服務合法，先前違法的罰金還是得繳納，目前已透過行政程序申請強制執行，依法追討。
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