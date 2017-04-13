















Uber今天下午將開記者會，宣布以全新營運模式，重返台灣市場，交通部表示，已經得知Uber將是與小汽車租賃業合作，提供單純媒合平台，符合申請的資訊服務業，目前看來沒有違法，但還要了解詳細停業兩個月後，Uber將在下午宣布全新營運模式，重返台灣市場，從Uber發出對前合作駕駛的意願調查書中，明確揭露，將不得以自用車攬客，而是必須以租賃車模式來營運，對此，交通部表示，若是純媒合的資訊平台服務，就不會違法==交通部長 賀陳旦==他們這次是跟租賃業用營業車輛跟租賃業他們自己的駕駛來發展他們更好的服務在納管納稅納保險的三個交通部一貫的立場底下我們當然覺得這個事情既然是合法的我們也樂於見到但Uber在官網上對合作駕駛的申請方式中提到，駕駛須備妥職業駕照與身分證、良民證、肇事紀錄，Uber會協助駕駛與合作車行媒合，交通部表示，根據自小汽車租賃業定型化契約規定，租賃業者提供的服務應是"連人帶車"，因此Uber不能與合作駕駛有雇傭關係。==交通部長 賀陳旦==租賃業者他的服務就是用他自己的駕駛跟他自己的車輛來做他營業他不可能也不應該是外面別人來跟他租車是本來要租他車 做自己的服務交通部也強調，就算Uber復出，提供的服務合法，先前違法的罰金還是得繳納，目前已透過行政程序申請強制執行，依法追討。