台股今天震盪小漲，盤中電子股及面板股拉升，指數止穩向上



今天傳統產業股漲跌互見，以塑膠類股表現相對較強，造紙與鋼鐵類股則表現弱勢，同步走跌。大立光今天在法說前市場賣壓沉重下，台積電今天下午也將召開法說會，股價在平盤上下震盪。有分析師指出，本周台股的支撐程度，若有機會維持，預期短線仍將高檔震盪。