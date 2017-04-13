電子.面板股抬升 台股盤中震盪小漲公視 (2017-04-13 00:00)
台股今天震盪小漲，盤中電子股及面板股拉升，指數止穩向上
今天傳統產業股漲跌互見，以塑膠類股表現相對較強，造紙與鋼鐵類股則表現弱勢，同步走跌。大立光今天在法說前市場賣壓沉重下，台積電今天下午也將召開法說會，股價在平盤上下震盪。有分析師指出，本周台股的支撐程度，若有機會維持，預期短線仍將高檔震盪。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
華珍 煎餅．盛香珍 煎餅．綠藻 煎餅．荷蘭煎餅．蔥餡煎餅．義美海苔煎餅．法國特福 煎餅．海苔 煎餅．北京香煎餅．紅豆煎餅．CJ 韓式煎餅粉．糖漿煎餅．傳統煎餅．狀元煎餅．三星 煎餅．沛貝兒 煎餅．小林煎餅．海苔煎餅．義美煎餅．糖漿 煎餅．花生煎餅 600g．荷蘭 煎餅．小丸煎餅．連得堂 煎餅．牛奶 煎餅．巧克力煎餅．義美 煎餅．海苔煎餅 義美．義美 牛奶煎餅．奇美 蔥肉煎餅
- IN HOUSE-Iceland Aurora-精梳棉-加大薄被套床包組
- MICHAEL KORS黑色荔枝紋手提/肩斜背保齡球包
- 【Royal Elastics】女-Icon Z 休閒鞋-白/花布藍(92964-505)
- 海克力士 六層重網鍍鉻鐵架120x60x210cm
- 【美佳音樂】韓國O.M.S. 21吋雕刻音孔胡桃木烏克麗麗．豪華
- 【CITIZEN星辰】雙色日期顯示石英男仕手錶(BD0048-80A)
- 【BABY-G】BA-110PP網眼動感元素雙顯腕錶-雪白色(BA-110PP-
- Venice日本防蹣抗菌6cm記憶床墊-雙人5尺
- 【愛惠浦EVERPURE】家用型KDF強效抑菌淨水濾芯 4K plus (台
- 【FILA】後背包-丈青(BPR-1002-NV)
國際金價連創年內新高 突破1300美元/盎司大關近在咫尺【北京新浪網】
國際金價創新高 突破1300美元/盎司大關近在咫尺【北京新浪網】
統一大量過期方便麵賣給了孩子【北京新浪網】
曝白百合出軌 這家新三板公司扯上關係難「自在」【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》