台北市有間有名貝果店，日前遭民眾投訴，使用過期原料，北市衛生局，派員稽查發現，四種烘焙原料都過期，其中，醬料，更是過期了1年3個多月。



檯面上擺滿各種口味的鹹派、貝果及小點心，一旁的店員更忙著整理稍晚要外送的訂單，這是位在北市辛亥路的Milky Cookie貝果店，日前被民眾投訴使用過期原料，衛生局前往稽查時發現四種烘焙原料都過期，其中黃芥末醬更是過期了一年三個多月，還用的只剩下最後一罐。



==消費者==

我不知道這個事情

如果知道我就不會來買



==店員==

它來稽查的時候看到的是

其實是我們堆置在那邊

等於是我們沒有在使用的產品



儘管店家強調，目前店裡面的黃芥末醬都沒有問題，而且其他過期的原料粉，有的也還沒拆開用，但衛生局表示將過期原料擺放一起，而且有的還已經拆開，會造成混淆，依違反食品安全衛生管理法第15條規定，開罰9萬元。



==北市衛生局食藥處長 王明理==

我們合理的推論說他有不當使用

今天業者有到案來說明

他是認為說

他其實產品都擺放著

因為那些產品是餅乾用的

有做餅乾才有提供

如果沒有做餅乾

基本上他說他都沒有使用

不過擺放過期的產品

基本上就違反食安法

可以開罰六萬到兩億



另外， 衛生局也發現店內的員工工作時未戴工作衣帽、也沒有做體檢，烤箱還有油汙、麵粉食材放在地上等缺失、已要求業者在今天前改善完成，否則將依食安法開罰。