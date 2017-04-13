















雅虎購物中心電子發票系統出現嚴重缺失！從去年九月開始，雅虎購物中心所開立的，電子發票，完全無法兌獎，因為系統出現錯誤，沒有上傳台北國稅局，光是今年一、二月，漏報中獎發票1299張，民眾未領中獎金額，累計高達38萬4。==雅虎購物中心廣告==要去購物嗎一起走吧標榜什麼都賣，什麼都不奇怪，不僅雅虎拍賣打出知名度，連購物中心，也是許多消費者的最愛，2015年營收更高達150億！不過去年因海外公司遭併購，電子發票系統，出現嚴重缺失，從去年9月開始，許多民眾兌獎出現錯誤訊息，根據台北國稅局表示，原來是電子發票根本沒有上傳，讓消費者權益受損。==財政部台北國稅局副局長 許寧佑==因為他的會員載具除了會員的電子信箱以外還要再加上密碼造成他的載具比較長超過了64個位元因此上傳的時候就被擋下來所以變成說他所開的發票有一部份就漏未上傳台北國稅局表示，雅虎購物中心，電子發票系統出問題，恐怕從去年9月就開始，，9 月10月已過期，還有11月12月，張數與金額都尚未統計出來，不過今年１月２月，經查共有1299張漏上傳，金額高達38.4萬元。==財政部台北國稅局副局長 許寧佑==這個在目前雅虎他是會把清查出來的資料發現有漏未上傳的如果有中獎的他會主動通知這些中獎的消費者造成電子發票中獎民眾損失，雅虎很低調，發表聲明，僅強調會立即處理，快速寄出發票給中獎者，不過對於過期中獎發票該怎麼處理補償、並沒有回應。國稅局強調，雅虎並無漏報稅，只是電子發票系統出錯，會要求業者盡速改善，至於民眾過期的獎金，還是要由雅虎來吸收。記者 黃立偉 陳立峰 台北報導