雅虎購物漏報中獎發票 消費者權益受損公視 (2017-04-13 00:00)
雅虎購物中心電子發票系統出現嚴重缺失！從去年九月開始，雅虎購物中心所開立的，電子發票，完全無法兌獎，因為系統出現錯誤，沒有上傳台北國稅局，光是今年一、二月，漏報中獎發票1299張，民眾未領中獎金額，累計高達38萬4。
==雅虎購物中心廣告==
要去購物嗎
一起走吧
標榜什麼都賣，什麼都不奇怪，不僅雅虎拍賣打出知名度，連購物中心，也是許多消費者的最愛，2015年營收更高達150億！不過去年因海外公司遭併購，電子發票系統，出現嚴重缺失，從去年9月開始，許多民眾兌獎出現錯誤訊息，根據台北國稅局表示，原來是電子發票根本沒有上傳，讓消費者權益受損。
==財政部台北國稅局副局長 許寧佑==
因為他的會員載具
除了會員的電子信箱以外
還要再加上密碼
造成他的載具比較長
超過了64個位元
因此上傳的時候
就被擋下來所以變成說
他所開的發票有一部份
就漏未上傳
台北國稅局表示，雅虎購物中心，電子發票系統出問題，恐怕從去年9月就開始，，9 月10月已過期，還有11月12月，張數與金額都尚未統計出來，不過今年１月２月，經查共有1299張漏上傳，金額高達38.4萬元。
==財政部台北國稅局副局長 許寧佑==
這個在目前
雅虎他是會把清查出來的資料
發現有漏未上傳的
如果有中獎的
他會主動通知
這些中獎的消費者
造成電子發票中獎民眾損失，雅虎很低調，發表聲明，僅強調會立即處理，快速寄出發票給中獎者，不過對於過期中獎發票該怎麼處理補償、並沒有回應。國稅局強調，雅虎並無漏報稅，只是電子發票系統出錯，會要求業者盡速改善，至於民眾過期的獎金，還是要由雅虎來吸收。
記者 黃立偉 陳立峰 台北報導
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