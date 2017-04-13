















一例一休上路後爭議不斷,社會民主黨認為,一例一休上路後,沒有聽到勞工因此受惠,勞動部反而先是擴大變形工時範圍,甚至還要新增責任制適用行業，勞動部又說,勞工有檢舉才勞檢,這些都將讓一例一休有若沒，到勞動部抗議帶著兩隻豬腳,在勞動部演行動劇,抗議勞動部長扯後腿,砍了勞工七天假,又讓一例一休名存實亡。==社會民主黨發言人 陳又新==部長我們林美珠的說法是我不主動檢查 除非員工舉報或有一些高風險的行業他才會去勞檢 所以這件事來說整個就是欺騙了所有的勞工然後把七天假給砍掉社民黨表示,一例一休上路後,沒有聽到勞工因此受惠,反而勞動部先是擴大變形工時範圍,甚至還要新增責任制適用行業，勞動部又說,七月一例一休進入檢查期,勞工有檢舉才勞檢,這些都將讓一例一休名存實亡。==勞動部勞動條件司副司長 黃維琛==這次的規定上路比較複雜一點希望讓勞資雙方有一個調適能夠清楚去了解相關規定所以有關這個部分才有宣導輔導期（所以七月開始有檢舉才檢查嗎)不是 我們還是有專案的檢查勞動部表示，相關勞基法的勞動檢查一直都有在執行，新修法的部分較複雜，所以先宣導再輔導還是會勞檢，另外變形工時的部分原本勞基法就有，跟一例一休無關，而責任制適用行業一直都是動態調整，勞動部開大門走大路，都是先申請再討論才能指定為適用行業，過程中各界都能表達意見。記者 許恆慈 陳昌維 台北報導