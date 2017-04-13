1例1休"扯後腿" 社民黨赴勞動部抗議公視 (2017-04-13 00:00)
一例一休上路後爭議不斷,社會民主黨認為,一例一休上路後,沒有聽到勞工因此受惠,勞動部反而先是擴大變形工時範圍,甚至還要新增責任制適用行業，勞動部又說,勞工有檢舉才勞檢,這些都將讓一例一休有若沒，到勞動部抗議
帶著兩隻豬腳,在勞動部演行動劇,抗議勞動部長扯後腿,砍了勞工七天假,又讓一例一休名存實亡。
==社會民主黨發言人 陳又新==
部長我們林美珠的說法是
我不主動檢查 除非員工舉報
或有一些高風險的行業
他才會去勞檢 所以這件事來說
整個就是欺騙了所有的勞工
然後把七天假給砍掉
社民黨表示,一例一休上路後,沒有聽到勞工因此受惠,反而勞動部先是擴大變形工時範圍,甚至還要新增責任制適用行業，勞動部又說,七月一例一休進入檢查期,勞工有檢舉才勞檢,這些都將讓一例一休名存實亡。
==勞動部勞動條件司副司長 黃維琛==
這次的規定上路比較複雜一點
希望讓勞資雙方有一個調適
能夠清楚去了解相關規定
所以有關這個部分
才有宣導輔導期
（所以七月開始有檢舉才檢查嗎)
不是 我們還是有專案的檢查
勞動部表示，相關勞基法的勞動檢查一直都有在執行，新修法的部分較複雜，所以先宣導再輔導還是會勞檢，另外變形工時的部分原本勞基法就有，跟一例一休無關，而責任制適用行業一直都是動態調整，勞動部開大門走大路，都是先申請再討論才能指定為適用行業，過程中各界都能表達意見。
記者 許恆慈 陳昌維 台北報導
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
華珍 煎餅．盛香珍 煎餅．綠藻 煎餅．荷蘭煎餅．蔥餡煎餅．義美海苔煎餅．法國特福 煎餅．海苔 煎餅．北京香煎餅．紅豆煎餅．CJ 韓式煎餅粉．糖漿煎餅．傳統煎餅．狀元煎餅．三星 煎餅．沛貝兒 煎餅．小林煎餅．海苔煎餅．義美煎餅．糖漿 煎餅．花生煎餅 600g．荷蘭 煎餅．小丸煎餅．連得堂 煎餅．牛奶 煎餅．巧克力煎餅．義美 煎餅．海苔煎餅 義美．義美 牛奶煎餅．奇美 蔥肉煎餅
醫院首創護理師走秀 呂秋遠諷不如辦場跆拳大賽【NOWnews今日新聞】
陸官專科班校友會 陳錦全獲傑出校友獎章【大成報】
徐重仁失言風波 國內小編大團結【NOWnews今日新聞】
台灣虎航宣佈 下週將開放空服員職缺招募【大成報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》