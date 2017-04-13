性侵害犯罪防治法施行20週年，現代婦女基金會今天舉行記者會，提倡完全清醒的完全同意才算同意，沒有同意就是性侵的觀念。也公布一份調查，發現有6成男性受訪者性同意權觀念很弱。



台灣性侵害犯罪防治法通過20年，但是根據統計，每年有上萬件的通報案件，最後只有3成進入司法。



==衛福部保護服務司長 張秀鴛 ==

105年有被通報進來的

件數是10610件

移送的案件是3656件

經過調查檢察官起訴的件數

大概也只有五成五

所以有非常高的案件 是沒有辦法

透過司法程序還他公道



現代婦女基金會今天公布性同意權調查，6成男性受訪者認為對方未強烈拒絕，就是同意，顯示性同意權觀念薄弱，也拍攝宣導影片要翻轉觀念。



因為長期以來，性侵害案件，只關注在「是否有反抗」、「是否有違反意願」，好像責任都在被害人身上，但婦女團體認為、性侵責任應該在加害者身上才對，性主動者必須在對方「完全清醒」下取得同意才算同意，沒有同意就是性侵。



==現代婦女基金會執行長 林美薰==

一再地去強調被害人要說不

是非常不公平 因此我們希望

把這個重心放回加害人身上

其實加害人才是真正要負責的人

加害人也絕對有責任要問被害人

是不是同意這個性行為



現代婦女基金會表示，經過長期宣導，身體自主權的概念已經建立，但是要碰觸別人身體前必須取得同意權的概念卻有待建立，翻轉性侵防治觀念，將先從校園宣導做起，長期的目標是翻轉司法對性侵害的迷思。



許恆慈 陳昌維 台北報導