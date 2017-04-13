發生在去年，女童小燈泡遭嫌犯王景玉殺害的命案，今天法院進行最終言詞辯論，小燈泡的母親在法庭，眼淚含著，希望能了解嫌犯的犯罪原因，讓悲劇不再發生，而王景玉是認罪，要接受法律制裁。



面對鏡頭，保持一貫低調，王婉諭的女兒小燈泡，去年在街頭，遭到嫌犯王景玉隨機殺害，今天法院審理，進行言詞辯論，王婉諭開庭前，就先在臉書發文，希望透過司法，探究嫌犯的犯罪原因和成長史，她在法庭中，更是哽咽的說，王景玉至今還是沒有病識感，沒有同理心，希望這樣的事情，不要再發生了。



狠心殺害小女童的王景玉，在庭上，則是認罪，承認自己殺人，要接受法律制裁，當法官問他，為什麼殺人?王景玉則說，因為生病了，以為殺了小燈泡，四川女子就會跟他傳宗接代，而被問到，現在是否還認為可以殺人?王景玉則說不行，王景玉持刀奪走一條小生命，遭到檢方求處死刑，不過，委任律師則辯駁說，他的父親，已經有意願要和被害人家屬，進行修復式對話，而且王景玉罹患思覺失調症，依照兩公規定，精神障礙者是不得科處死刑，檢方則是主張，王景玉被醫師鑑定，在犯案時，辯識能力沒有降低，而且也知道殺人是不對的，顯見還有違法辯識度，檢辯雙方，在論告、量刑，展開攻防，王景玉殺了人，該判生還是判死?就待法院做出判決。



記者 蔡慧玲 邱福財 台北報導