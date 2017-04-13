勉勵年輕人反失言 徐重仁網路澄清致歉公視 (2017-04-13 00:00)
生意做很大的全聯福利中心總裁徐重仁，前天在新書發表會中，一句現在年輕人很會花錢，引起年輕網友反彈！徐重仁緊急透過全聯臉書滅火，為自己失言道歉。他承認思考得不夠、他願意反省．
==全聯福利中心總裁 徐重仁(106.4.11)==
台灣的這個年輕人滿會花錢
剛出社會的時候
我領得這個薪水9千塊
你的薪水只有那個22K
你做了5(0)K的這個工作
這個是物超所值
那個老闆會看重你
徐重仁這席話，刺痛不少年輕人的心，還引發網友憤怒，湧入全聯臉書砲轟，但很會花錢，難道真是這個世代年輕人的寫照嗎？
==青年世代 萬先生==
我做了很多份的工作
網拍我也做
這邊(玩具槍專賣店)我也做
我同時還有做進出口的貿易
我大概是(花費)只有吃吧
平常我大概沒有特別的花費
一頭金髮，酷玩有型，77年次的萬先生，不吝花錢在自己身上，不過為了買房子，也是拚命賺錢，一天兼三份工作。
聚精會神組裝玩具槍，白天是玩具槍技師，月入破10萬，和全聯總裁徐重仁所說，年輕人愛花錢的形象有落差。就怕風波愈演愈烈，徐重仁上午親到全聯粉絲專頁滅火，為自己的失言道歉，強調會說這些話，是以對自己孩子說話的心情，也從自己世代出發，是思考得不夠 ，話說得太快，造成誤會， 更沒設身處地，了解年輕人的處境與心情，坦承失言。
==青壯年世代 曾小姐==
（過去）我只要願意做 就有錢賺
現在年輕人真的是可憐啦
想要賺也賺不了 賺不到錢
全聯在徐重仁接手之後，主打物美價廉，多支廣告也找年輕人，突顯購物是時尚，想讓全聯客群伸向年輕人，徐重仁為無心發言道歉，想要滅火，卻也引發年輕人感嘆，現在是錢賺不多、存不了錢，那來的愛花錢？
記者 黃立偉 陳立峰台北報導
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- PHILIPS 飛利浦3D藍光無線同步播放機 BDP2385
- 【SHOWCASE】綠葉點點 條紋紗拼接俏麗短版洋裝(白)
- 【NIKE】W LUNAREPIC LOW FLYKNIT 2(編織飛線透氣慢跑鞋/86
- 【CITIZEN星辰】金刻度黑色錶盤石英男仕手錶(BF2018-52H)
- 【美國 Coleman】2500北極星瓦斯燈 Northstar.電子點火器.
- MICHAEL KORS 鍊帶雙側口袋皮革肩背/斜背包(中/莓果紅)
- 瑞士進口ardo安朵可利哺電動雙邊吸乳器
- 【美佳音樂】韓國O.M.S. 21吋雕刻音孔胡桃木烏克麗麗．豪華
- EDIFIER 漫步者 R1600TIII 2.0聲道喇叭 音響
- 德國teifoc益智磚塊建築玩具-TEI4800
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》