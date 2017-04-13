翻轉性侵防治觀念 非清醒同意即是性侵公視 (2017-04-13 00:00)
性侵害犯罪防治法，施行20周年，現代婦女基金會舉行，翻轉性侵防治觀念記者會，倡導完全清醒下的同意，才是真正的同意，沒有同意，就是性侵。也公布一份，性同意權調查，有六成男性受訪者認為，對方未強烈拒絕，就是同意，顯示，性同意權，觀念薄弱。
台灣性侵害犯罪防治法通過20年，但是根據統計，每年有上萬件的通報案件，最後只有3成進入司法。
==衛福部保護服務司長 張秀鴛 ==
105年有被通報進來的
件數是10610件
移送的案件是3656件
經過調查檢察官起訴的件數
大概也只有五成五
所以有非常高的案件 是沒有辦法
透過司法程序還他公道
現代婦女基金會今天公布性同意權調查，6成男性受訪者認為對方未強烈拒絕，就是同意，顯示性同意權觀念薄弱，也拍攝宣導影片要翻轉觀念。
因為長期以來，性侵害案件，只關注在「是否有反抗」、「是否有違反意願」，好像責任都在被害人身上，但婦女團體認為、性侵責任應該在加害者身上才對，性主動者必須在對方「完全清醒」下取得同意才算同意，沒有同意就是性侵。
==現代婦女基金會執行長 林美薰==
一再地去強調被害人要說不
是非常不公平 因此我們希望
把這個重心放回加害人身上
其實加害人才是真正要負責的人
加害人也絕對有責任要問被害人
是不是同意這個性行為
現代婦女基金會表示，經過長期宣導，身體自主權的概念已經建立，但是要碰觸別人身體前必須取得同意權的概念卻有待建立，翻轉性侵防治觀念，將先從校園宣導做起，長期的目標是翻轉司法對性侵害的迷思。
許恆慈 陳昌維 台北報導
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