















性侵害犯罪防治法，施行20周年，現代婦女基金會舉行，翻轉性侵防治觀念記者會，倡導完全清醒下的同意，才是真正的同意，沒有同意，就是性侵。也公布一份，性同意權調查，有六成男性受訪者認為，對方未強烈拒絕，就是同意，顯示，性同意權，觀念薄弱。台灣性侵害犯罪防治法通過20年，但是根據統計，每年有上萬件的通報案件，最後只有3成進入司法。==衛福部保護服務司長 張秀鴛 ==105年有被通報進來的件數是10610件移送的案件是3656件經過調查檢察官起訴的件數大概也只有五成五所以有非常高的案件 是沒有辦法透過司法程序還他公道現代婦女基金會今天公布性同意權調查，6成男性受訪者認為對方未強烈拒絕，就是同意，顯示性同意權觀念薄弱，也拍攝宣導影片要翻轉觀念。因為長期以來，性侵害案件，只關注在「是否有反抗」、「是否有違反意願」，好像責任都在被害人身上，但婦女團體認為、性侵責任應該在加害者身上才對，性主動者必須在對方「完全清醒」下取得同意才算同意，沒有同意就是性侵。==現代婦女基金會執行長 林美薰==一再地去強調被害人要說不是非常不公平 因此我們希望把這個重心放回加害人身上其實加害人才是真正要負責的人加害人也絕對有責任要問被害人是不是同意這個性行為現代婦女基金會表示，經過長期宣導，身體自主權的概念已經建立，但是要碰觸別人身體前必須取得同意權的概念卻有待建立，翻轉性侵防治觀念，將先從校園宣導做起，長期的目標是翻轉司法對性侵害的迷思。許恆慈 陳昌維 台北報導