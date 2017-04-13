指1例1休勞工未受惠 社民黨赴勞動部抗議公視 (2017-04-13 00:00)
一例一休上路後，爭議不斷，今天再引發抗議。社會民主黨認為，沒有聽到勞工受惠，卻反而看到勞動部，擴大彈性工時範圍，又新增責任制適用行業。種種做法，讓一例一休，名存實亡。
帶著兩隻豬腳,在勞動部演行動劇,抗議勞動部長扯勞工後腿,砍了勞工七天假,又讓一例一休名存實亡。
==社會民主黨發言人 陳又新==
部長我們林美珠的說法是
我不主動檢查 除非員工舉報
或有一些高風險的行業
他才會去勞檢 所以這件事來說
整個就是欺騙了所有的勞工
然後把七天假給砍掉
社民黨表示,一例一休上路後,沒有聽到勞工因此受惠,反而勞動部先是擴大彈性工時範圍,甚至還要新增責任制適用行業，勞動部又說,七月一例一休進入檢查期,勞工有檢舉才勞檢,這些都將讓一例一休名存實亡。
==勞動部勞動條件司副司長 黃維琛==
這次的規定上路比較複雜一點
希望讓勞資雙方有一個調適
能夠清楚去了解相關規定
所以有關這個部分
才有宣導輔導期這個實施
（所以七月開始有檢舉才檢查嗎)
不是 我們還是有專案的檢查
勞動部表示，相關勞基法的勞動檢查一直都有在執行，新修法的部分較複雜，所以先宣導再輔導還是會勞檢，另外彈性工時的部分，原本勞基法就有，跟一例一休無關，而責任制適用行業一直都是動態調整，勞動部開大門走大路，都是先申請再討論才能指定為適用行業，過程中各界都能表達意見。
記者 許恆慈 陳昌維 台北報導
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