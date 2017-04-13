解聘員工敗訴 苗栗大湖農會大樓被查封公視 (2017-04-13 00:00)
苗栗縣大湖農會，去年解聘一名，張姓員工。當事人打官司勝訴，法院判決，農會應予復職，並補發薪資，但農會至今，沒有執行。張姓員工氣得，以債權人名義，向法院申請，強制執行，查封農會大樓。
苗栗地方法院執行處人員，在大湖地區農會本部大門張貼查封公告。
發生什麼事？經過的民眾議論紛紛，原來是曾任大湖地區農會新開分部主任張炫鐘，去年七月被依違反勞工工作條例遭解聘，他不服向法院提告勝訴，但農會一直沒有回應，他以債權人名義，申請強制執行查封農會大樓。
==債權人 張炫鍾==
我希望農會能夠依法行政
依法處理
不要說 我想不要做就不要做
我想不要復職 就不要讓我復職
張炫鍾指出，他在農會服務將近30年，卻被無預警解聘，法院判農會應予復職並補發停職期間薪資約四十多萬元，但農會不理會判決結果，所以才會用這樣的方式討回公道；大湖地區農會指出，尊重法院判決，查封農會大樓，對於民眾權益沒有影響，但關於勞資爭議，還要再研究。
==苗栗大湖地區農會總幹事 徐欽志==
僱傭關係到底到什麼時候
等於是要來法院 再一次認定說
我到底要給他多少錢
法院只說我要付他錢
沒說我要付他多少錢
苗栗大湖農會指出，農會大樓市值至少2億元，營運應該不會有問題。針對勞資爭議，法院只判決應補發「停職日起至復職日止」之薪資，並沒有確切金額，雙方對於「復職日」日期認定不一，未來會委託律師釐清「實際給付金額」，也要確保農會權益。
記者 黃千容 賴世杰 苗栗報導
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