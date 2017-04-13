















苗栗縣大湖農會，去年解聘一名，張姓員工。當事人打官司勝訴，法院判決，農會應予復職，並補發薪資，但農會至今，沒有執行。張姓員工氣得，以債權人名義，向法院申請，強制執行，查封農會大樓。苗栗地方法院執行處人員，在大湖地區農會本部大門張貼查封公告。發生什麼事？經過的民眾議論紛紛，原來是曾任大湖地區農會新開分部主任張炫鐘，去年七月被依違反勞工工作條例遭解聘，他不服向法院提告勝訴，但農會一直沒有回應，他以債權人名義，申請強制執行查封農會大樓。==債權人 張炫鍾==我希望農會能夠依法行政依法處理不要說 我想不要做就不要做我想不要復職 就不要讓我復職張炫鍾指出，他在農會服務將近30年，卻被無預警解聘，法院判農會應予復職並補發停職期間薪資約四十多萬元，但農會不理會判決結果，所以才會用這樣的方式討回公道；大湖地區農會指出，尊重法院判決，查封農會大樓，對於民眾權益沒有影響，但關於勞資爭議，還要再研究。==苗栗大湖地區農會總幹事 徐欽志==僱傭關係到底到什麼時候等於是要來法院 再一次認定說我到底要給他多少錢法院只說我要付他錢沒說我要付他多少錢苗栗大湖農會指出，農會大樓市值至少2億元，營運應該不會有問題。針對勞資爭議，法院只判決應補發「停職日起至復職日止」之薪資，並沒有確切金額，雙方對於「復職日」日期認定不一，未來會委託律師釐清「實際給付金額」，也要確保農會權益。記者 黃千容 賴世杰 苗栗報導