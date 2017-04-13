勉勵年輕人被批失言 全聯總裁徐重仁道歉公視 (2017-04-13 00:00)
全聯福利中心總裁，徐重仁，前天在新書發表會中，一句現在年輕人，很會花錢，還說不該，計較薪水，引發軒然大波！上午，徐重仁緊急透過全聯粉絲專頁滅火，為自己掀起失言風波道歉。他坦言，思考得不夠、話說得太快，才會造成誤會。
==全聯福利中心總裁 徐重仁(106.4.11)==
台灣的年輕人滿會花錢
剛出社會的時候
我領的薪水9千塊
你的薪水只有那個22K
你做了5(0)K的這個工作
哇 這個是物超所值
那個老闆會看重你
徐重仁這席話，刺痛不少年輕人的心，還引發網友憤怒，湧入全聯臉書砲轟，但很會花錢，難道真是這個世代年輕人的寫照嗎？
==青年世代 萬先生==
我做了很多份的工作
網拍我也做
這邊(玩具槍專賣店)我也做
我同時還有做進出口的貿易
我大概是(花費)只有吃吧
平常我大概沒有特別的花費
一頭金髮，酷玩有型，77年次的萬先生，不吝花錢在自己身上，不過為了買房子，也是拚命賺錢，一天兼三份工作。
聚精會神組裝玩具槍，白天是玩具槍技師，月入破10萬，和全聯總裁徐重仁所說，年輕人愛花錢的形象有落差。就怕風波愈演愈烈，徐重仁上午親到全聯粉絲專頁滅火，為自己的失言道歉，強調會說這些話，是以對自己孩子說話的心情，也從自己世代出發，是思考得不夠 ，話說得太快，造成誤會， 更沒設身處地，了解年輕人的處境與心情，坦承失言。
==青壯年世代 曾小姐==
（過去）我只要願意做 就有錢賺
現在年輕人真的是可憐啦
想要賺也賺不了 賺不到錢
全聯在徐重仁接手之後，主打物美價廉，多支廣告也找年輕人，突顯購物是時尚，想讓全聯客群伸向年輕人，徐重仁為無心發言道歉，想要滅火，卻也引發年輕人感嘆，現在是錢賺不多、存不了錢，那來的愛花錢？
記者 黃立偉 陳立峰台北報導
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