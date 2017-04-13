















暫停營運2個月的Uber，今天下午正式宣布，以全新營運模式，重返台灣市場，從過去與私人駕駛合作，改為與租賃業者合作，初期以大台北地區為主，交通部長賀陳旦表示，Uber和租賃業者合作，單純是資訊平台、不違法。點開全新版的Uber APP，輸入地點，就可選擇菁英優步和尊榮優步的車款，消費者可以看到即時報價，以及駕駛姓名和所屬租賃業者。==民眾==它回來 我會想要再去試看看最近是不是有我想用的應該不會太差吧==民眾==下雨天其實就沒辦法騎車其實就會很麻煩現在有Uber回來的話就會變的很方便Uber以全新營運模式重返台灣市場，從過去與私人駕駛合作，改為與租賃業者合作，而過去合作的私家車司機，現在必須取得職業駕照、加入租賃業者才行。==Uber台灣區總經理 顧立楷==在這之前 其實Uber就已經跟租賃業者一直在持續在合作當中所以這一塊 是我們當初認為說在現有的一個法律的框架底下可以現在讓Uber可以盡快重啟的一個方式初期以大台北地區為主要服務範圍，實際測試，Uber App叫車流程和過去大同小異，但計費方式從過去里程計費、改為租賃業者即時報價，而且不同租賃公司會有不同價格，以台北市民大道三段到內湖康寧路三段為例，平常搭計程車約要250元，但菁英優步和尊榮優步的價格分別是219和428元左右，和舊系統報價150到300元車資相比、價差可達70元左右。另外，記者實測，第一天不只叫不到車，就算叫到、也得等30分鐘以上。而針對Uber重新上路，交通部長賀陳旦則說，如果是和租賃業者合作，單純的資訊平台服務、就不違法。==交通部長 賀陳旦==他們這次是跟租賃業用營業車輛跟租賃業他們自己的駕駛來發展他們更好的服務在納管納稅納保險的三個交通部一貫的立場底下我們當然覺得這個事情既然是合法的 我們也樂於見到交通部也強調，就算Uber復出，提供的服務合法，先前違法的罰金8億3100萬元，還是得繳納，欠稅新台幣1.35億的事實仍存在，Uber公司則表示，罰款目前已進入法律程序，稅單也正在與財政部和國稅局溝通，絕對尊重納管、納保、納稅三原則。