改與租賃業者合作 Uber宣布重返台灣公視 (2017-04-13 00:00)
暫停營運2個月的Uber，今天下午正式宣布，以全新營運模式，重返台灣市場，從過去與私人駕駛合作，改為與租賃業者合作，初期以大台北地區為主，交通部長賀陳旦表示，Uber和租賃業者合作，單純是資訊平台、不違法。
點開全新版的Uber APP，輸入地點，就可選擇菁英優步和尊榮優步的車款，消費者可以看到即時報價，以及駕駛姓名和所屬租賃業者。
==民眾==
它回來 我會想要再去試看看
最近是不是有我想用的
應該不會太差吧
==民眾==
下雨天其實就沒辦法騎車
其實就會很麻煩
現在有Uber回來的話
就會變的很方便
Uber以全新營運模式重返台灣市場，從過去與私人駕駛合作，改為與租賃業者合作，而過去合作的私家車司機，現在必須取得職業駕照、加入租賃業者才行。
==Uber台灣區總經理 顧立楷==
在這之前 其實Uber
就已經跟租賃業者
一直在持續在合作當中
所以這一塊 是我們當初認為說
在現有的一個法律的框架底下
可以現在讓Uber
可以盡快重啟的一個方式
初期以大台北地區為主要服務範圍，實際測試，Uber App叫車流程和過去大同小異，但計費方式從過去里程計費、改為租賃業者即時報價，而且不同租賃公司會有不同價格，以台北市民大道三段到內湖康寧路三段為例，平常搭計程車約要250元，但菁英優步和尊榮優步的價格分別是219和428元左右，和舊系統報價150到300元車資相比、價差可達70元左右。另外，記者實測，第一天不只叫不到車，就算叫到、也得等30分鐘以上。
而針對Uber重新上路，交通部長賀陳旦則說，如果是和租賃業者合作，單純的資訊平台服務、就不違法。
==交通部長 賀陳旦==
他們這次是跟租賃業用營業車輛
跟租賃業他們自己的駕駛
來發展他們更好的服務
在納管納稅納保險的
三個交通部一貫的立場底下
我們當然覺得這個事情
既然是合法的 我們也樂於見到
交通部也強調，就算Uber復出，提供的服務合法，先前違法的罰金8億3100萬元，還是得繳納，欠稅新台幣1.35億的事實仍存在，Uber公司則表示，罰款目前已進入法律程序，稅單也正在與財政部和國稅局溝通，絕對尊重納管、納保、納稅三原則。
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