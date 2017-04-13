















德安航空，一架台東飛蘭嶼的班機，今天下午，4點半左右，在降落蘭嶼時，突然衝出跑道，機上有17名乘客，和2名組員，其中有4人輕傷，其餘乘客平安。這架從台東飛往蘭嶼的班機，降落蘭嶼機場時，疑似因為側風太強，飛機滑出跑道，撞上護欄，機鼻和引擎受損。機上乘客受到驚嚇，由機組人員，緊急疏散下機，4名乘客輕傷，其他15人，包含1名嬰兒，及2名組員，沒有受傷。民航局成立應變小組，將派員前往台東，調查事故原因。