德安班機衝出蘭嶼跑道 乘客4人輕傷公視 (2017-04-13 00:00)
德安航空，一架台東飛蘭嶼的班機，今天下午，4點半左右，在降落蘭嶼時，突然衝出跑道，機上有17名乘客，和2名組員，其中有4人輕傷，其餘乘客平安。
這架從台東飛往蘭嶼的班機，降落蘭嶼機場時，疑似因為側風太強，飛機滑出跑道，撞上護欄，機鼻和引擎受損。機上乘客受到驚嚇，由機組人員，緊急疏散下機，4名乘客輕傷，其他15人，包含1名嬰兒，及2名組員，沒有受傷。民航局成立應變小組，將派員前往台東，調查事故原因。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
華珍 煎餅．盛香珍 煎餅．綠藻 煎餅．荷蘭煎餅．蔥餡煎餅．義美海苔煎餅．法國特福 煎餅．海苔 煎餅．北京香煎餅．紅豆煎餅．CJ 韓式煎餅粉．糖漿煎餅．傳統煎餅．狀元煎餅．三星 煎餅．沛貝兒 煎餅．小林煎餅．海苔煎餅．義美煎餅．糖漿 煎餅．花生煎餅 600g．荷蘭 煎餅．小丸煎餅．連得堂 煎餅．牛奶 煎餅．巧克力煎餅．義美 煎餅．海苔煎餅 義美．義美 牛奶煎餅．奇美 蔥肉煎餅
- 五斗櫃 利沃2.7尺 愛比家具
- NIXON SENTRY 38 SS 極簡復刻化時尚腕錶-黑
- LV M93510 Monogram Vernis 皮革壓花手提/肩背包(紫-展示品
- MY傢俬 法式古典二抽2.7尺開放式系統書櫃
- HAPPYHOME 楓芝林樟木3x7尺衣櫥725-4
- Hill’s 希爾思 成貓 頂級照護配方 乾糧 10公斤 x 2包
- 【BABY-G】BGD-501FS街頭時尚風格腕錶-白X藍(BGD-501FS-7D)
- 【2R】芬芳牛皮Paris慵懶巴黎包(品味湛藍)
- 【即期品】ISA KNOX A440 抗齡緊緻集中精華禮盒組
- 【WD】My Book 6TB 3.5吋外接硬碟(SESN)+碳培烏龍茶立體茶
醫院首創護理師走秀 呂秋遠諷不如辦場跆拳大賽【NOWnews今日新聞】
陸官專科班校友會 陳錦全獲傑出校友獎章【大成報】
徐重仁失言風波 國內小編大團結【NOWnews今日新聞】
台灣虎航宣佈 下週將開放空服員職缺招募【大成報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》