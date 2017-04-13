假農作真種電? 監委走訪中南部調查公視 (2017-04-13 00:00)
台灣農地，開放附屬，綠能設施後，有搭置太陽能板，發電的農地，已經超過2000件，但有部分農地，荒廢農事，變成假農作、真種電。農委會加嚴設置條件，也要求地方政府，加強稽查，但以前通過的案場，卻與現行法規，不相符，監察委員和農委會，這兩天到中南部調查，下午第一站嘉義，縣府和農民，都對政策，感到困擾。
用太陽能板當屋頂，網室上面種電，下面種沉香和咖啡，但沉香長得慢、咖啡能否長成還有未知數，這樣的農地除了發電，算有生產力嗎？監察委員南下了解農田種電的政策到底對不對，嘉義縣政府認為，光是作物認定就有很多問題。
==嘉義縣農業處長 林良懋==
我們現在碰到一個時間差的問題
就是之前有一些核准的
我們怎樣讓它來認定上來做個釐清
營農事實 還有整個產能
有沒有達到七成
因為是104年後規定，設置綠能設施的營業型農地，農作收成三年平均要有7成，這一場是104年以前設置，成了灰色地帶。而另一場，申請蓋香菇寮，再申請屋頂種電，但後來發現香菇長不好，改種牛樟菌，同樣很難認定，而且能否變更作物也有模糊地帶，嘉義縣因此不同意核發許可，農民叫苦連天。
==莊姓農民==
他們就會說 你不准
你沒有種或是什麼
可是我們確實都有在做
可是你就一直不准
從102年卡我們到現在
我們電都一直發 可是我們
都沒有收到任何(賣電)錢
農地種電，嘉義縣政府一開始就認為開闊農地不宜被設施切割，審核嚴格，台南則已經先廢止了79件。
==台南市農業局農務科長 邱秀芳==
就是大概雜草叢生
或者是沒有種植作物
或者是它的設施明明申請網室
但是沒有照網室
當時申請的去施作
許可和廢止的認定，目前不同縣市處理態度尚有不同，監委和農委會還要走訪台南、雲林和彰化，找出對策，地方政府認為，廢止後這些光電設施要如何強制移除，恐怕也會成為新的問題。
記者 王介村 許政俊 王威雄 綜合報導
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