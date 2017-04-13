















台灣農地，開放附屬，綠能設施後，有搭置太陽能板，發電的農地，已經超過2000件，但有部分農地，荒廢農事，變成假農作、真種電。農委會加嚴設置條件，也要求地方政府，加強稽查，但以前通過的案場，卻與現行法規，不相符，監察委員和農委會，這兩天到中南部調查，下午第一站嘉義，縣府和農民，都對政策，感到困擾。用太陽能板當屋頂，網室上面種電，下面種沉香和咖啡，但沉香長得慢、咖啡能否長成還有未知數，這樣的農地除了發電，算有生產力嗎？監察委員南下了解農田種電的政策到底對不對，嘉義縣政府認為，光是作物認定就有很多問題。==嘉義縣農業處長 林良懋==我們現在碰到一個時間差的問題就是之前有一些核准的我們怎樣讓它來認定上來做個釐清營農事實 還有整個產能有沒有達到七成因為是104年後規定，設置綠能設施的營業型農地，農作收成三年平均要有7成，這一場是104年以前設置，成了灰色地帶。而另一場，申請蓋香菇寮，再申請屋頂種電，但後來發現香菇長不好，改種牛樟菌，同樣很難認定，而且能否變更作物也有模糊地帶，嘉義縣因此不同意核發許可，農民叫苦連天。==莊姓農民==他們就會說 你不准你沒有種或是什麼可是我們確實都有在做可是你就一直不准從102年卡我們到現在我們電都一直發 可是我們都沒有收到任何(賣電)錢農地種電，嘉義縣政府一開始就認為開闊農地不宜被設施切割，審核嚴格，台南則已經先廢止了79件。==台南市農業局農務科長 邱秀芳==就是大概雜草叢生或者是沒有種植作物或者是它的設施明明申請網室但是沒有照網室當時申請的去施作許可和廢止的認定，目前不同縣市處理態度尚有不同，監委和農委會還要走訪台南、雲林和彰化，找出對策，地方政府認為，廢止後這些光電設施要如何強制移除，恐怕也會成為新的問題。記者 王介村 許政俊 王威雄 綜合報導