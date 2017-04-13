「唐老大」不是馮迪索？ 第一人選竟是他NOWnews今日新聞 (2017-04-13 21:40)
眾所矚目的《玩命關頭8》已於台灣上映，馮迪索（Vin Diesel）飾演的男主角「唐老大」將「黑化」，劇情反轉讓粉絲期待，但近來製片Neal H. Moritz 爆料，男主角原本不是馮迪索，第一人選是美國影星提摩西奧利芬（Timothy Olyphant）。
Neal透露，當時他與保羅沃克（Paul Walker）正合作電影《聖堂風雲》（Skulls），有天他將《玩命關頭》的電影大綱拿給保羅沃克及編劇看，他們對這部片皆抱持高度興趣，而籌拍電影《玩命關頭》時，片商已有屬意的男主角人選，就是接演電影《驚天動地60秒》而嶄露頭角的提摩西奧利芬，他跟提摩西奧利芬聯繫此事，卻被婉拒。
當時馮迪索最紅的代表作，是在《搶救雷恩大兵》客串演出配角，Neal表示，他去找馮迪索談合作時，對方認為自己有大明星的特質，是個頗有自信的人，所以他才與馮迪索合作，沒料到憑著演出《玩命關頭》「唐老大」一角，馮迪索大翻身成為知名男星，還拍了8集，他笑說，現在回想若當初提摩西奧利芬答應，或許「唐老大」會是另一種樣子。
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