▲金管會指出，截至3月底上市櫃公司中，僅台一國際及樂陞兩家公司未如期出具105年度財報，若未改善，樂陞最快6月26日下櫃，台一11月中旬下市。（圖／NOWnews資料照）

金管會13日公布上市櫃公司公告申報105年度財報情形，截至3月31日，上市櫃公司應申報家數共計1630家（含第一上市櫃），除上市公司台一國際及上櫃公司樂陞未出具財報之外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。金管會也表示，若未改善，樂陞最快在6月26日下櫃，台一則在11月中旬面臨下市。

金管會統計，上市公司（不含第一上市公司）105年度累計營業收入新台幣27兆8823億元，較去年同期減少460億元，衰退0.16%；稅前淨利為2兆2077億元，較去年同期增加485億元，成長幅度2.25%。

上市公司105年度獲利成長族群，包括塑膠工業及油電燃氣業受惠產品與原料間利差較大；半導體業因產品市場需求強勁等因素，致獲利提升；鋼鐵工業則受益於鋼價走揚所致。

至於上櫃公司（不含第一上櫃公司）105年度累計營業收入1兆9176億元，較去年同期減少159億元，衰退幅度0.82%；稅前淨利1235億元，較去年同期增加25億元，成長幅度2.07%。

上櫃公司105年度獲利成長族群，包括電子零組件業受惠於傳統銅箔產業加工價格提高；鋼鐵工業因國際鋼市回暖及原物料價格回升，不銹鋼產品售價上揚所致；其他電子業則因汽車零件業者受惠大陸市場新車款電子配備滲透率提升及稅賦優惠措施刺激業績，以及散熱模組廠商因手機端運用之散熱產品出貨增加所致。

此外，在所有上市櫃公司中，樂陞自去年第3季開始就未如期出具財報，也未申報去年全年財報，並在去年11月17日停止交易。金管會證期局副局長張振山表示，依規定， 如果樂陞未在5月17日前出具財報，隔日公告後40天將直接下櫃，也就是最快在6月26日下櫃。至於台一已在今年4月7日停止交易，若未在10月6日前出具財報，同樣40天後，約11月中旬將下市。