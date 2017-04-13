（中央社台北13日電）中國大陸外交部官網「主要官員」欄近日更新顯示，曾經兩度擔任大陸外交部發言人的秦剛已接任部長助理，並續兼禮賓司司長，主管中南美洲地區事務和新聞、禮賓工作。



中新社今天報導，部長助理在大陸國務院部分部門中有設置，如外交部、公安部、商務部等。一般而言，部長助理的行政級別為正司局級，協助部長或副部長分管具體業務。



秦剛是天津市人，今年51歲，國際關係學院國際政治系畢業，2014年出任大陸外交部禮賓司司長至今。



秦剛曾兩度出任大陸外交部發言人：2005年起，秦剛任外交部新聞司副司長兼任外交部發言人；2010年，秦剛赴英國任中國大陸駐英國大使館公使；2011年12月，秦剛接替馬朝旭出任外交部新聞司司長，二度出任外交部發言人；2014年，他接替因嚴重違紀問題被調查的張昆生，轉任外交部禮賓司司長。1060413