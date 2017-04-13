美國3月生產者物價指數(PPI)下降0.1% 為七個月來首度下降鉅亨網 (2017-04-13 21:14)
【鉅亨網編譯郭照青】
美國政府週四公布，美國 3 月生產者物價指數 (PPI) 下降 0.1%，為自 8 月以來首度下降。
接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，3 月 PPI 為持平。
但 3 月 PPI 較去年同期上升 2.3%，創五年來最大升幅。
一年前，PPI 數據大多持平。該數據近來上升，主要係因油價自去年低點反彈。
聯準會 (Fed) 高度警戒通貨膨脹是否有加速跡象，若有，則央行可能升息。然而，雖然通貨膨脹正在走高，卻少有證據顯示通貨膨脹將快速上升。
扣除食品與能源，3 月核心 PPI 上升 0.1%，為連續第十個月上升。
3 月核心 PPI 較去年同期上升 1.7%，幾為一年前的二倍，但小幅低於近來所創的二年高點上升 1.8%。
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