陸資財團買下AC米蘭中央廣播電台 (2017-04-13 21:18)
義大利甲級足球聯賽(Lega Serie A)勁旅AC米蘭(AC Milan)足球隊今天(13日)賣給中國大陸出資的財團「羅森內里體育投資公司」(Rossoneri Sport Investment Lux)，該公司取得AC米蘭足球隊99.9%的股份。
曾經拿下7屆歐洲盃冠軍的AC米蘭足球隊，可說是義大利最成功的國際級足球俱樂部，從1986年起，一直為義大利前總理貝魯斯柯尼(Silvio Berlusconi)所有。
AC米蘭足球隊母公司費尼集團(Fininvest)與羅森內里體育投資公司今天發布的聯合聲明表示：「今天，費尼集團已將手中持有的AC米蘭俱樂所有股份：相當於99.93%的股份，全部賣給羅森內里體育投資公司。」
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