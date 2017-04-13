臺藝大王逸鈴拍公路電影 進軍坎城影展中央社 (2017-04-13 21:50)
公視學生劇展「迎向邊疆公路」（圖）12日入圍坎城影展學生短片競賽單元，距上次有台灣作品入圍已18年。該片為臺藝大電影系王逸鈴之作，以公路電影呈現台灣豐富山海景致。（公視提供）中央社實習記者陳渝涵傳真 106年4月13日
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【SEIKO精工】精工5日本製造夜光白色錶盤不鏽鋼女錶(SYM787
- 【HARDY Wedding赫帝】約定系列 經典對戒-星幻 八心八箭 鑽
- 羅絲美睡衣 - 奢華典藏蕾絲小外套-外件 (純真黃)
- LONGCHAMP Le Pliage Neo系列尼龍短把側背/手提水餃包(小-
- 台鹽 海洋生成水 6箱 (1420ml/瓶；12瓶/箱)
- SAMPO聲寶 6坪變頻一對一分離式冷暖空調 (AM-QA36DC/AU-QA3
- 【DINA JEWELRY蒂娜珠寶】月之戀 紅寶石項鍊(永恒 系列)
- 【TEVA 美國】男中童 K Tanza 運動涼鞋(藍灰-TV110474CGRNY
- 【Hello Kitty】甜蜜時光-外雕玻璃水晶印鑑(對印)組
- TOMS 條紋拼接雪靴-女款(深褐)
朱孝天甜喊老婆「女神」 粉絲狂催生【NOWnews今日新聞】
勁寶曝光！Ella誇「下面」很壯觀桃花就是旺【NOWnews今日新聞】
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
白百合「一陽指」鮮肉 老公羽凡摟妹反擊【NOWnews今日新聞】
唐嫣不雅照瘋傳 疑遭偷拍「神祕三角」曝光【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》