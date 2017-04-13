公視學生劇展「迎向邊疆公路」（圖）12日入圍坎城影展學生短片競賽單元，距上次有台灣作品入圍已18年。該片為臺藝大電影系王逸鈴之作，以公路電影呈現台灣豐富山海景致。（公視提供）中央社實習記者陳渝涵傳真 106年4月13日