林志玲切斷言承旭 淚訴被分手「每天活在恐懼中」NOWnews今日新聞 (2017-04-13 21:27)
林志玲和言承旭情牽14年，兩人戀情備受外界關注，粉絲也瘋狂敲碗喊復合，但她日前上大陸綜藝節目《奇葩說》，拒提言承旭，還淚憶曾經「被分手」的傷痛，首度談及在男方未說明清楚的狀況下分手，因而長期活在莫名的恐懼、傷害中，一度對自己失去自信。
該集節目主題為「要不要當面說分手？」林志玲淚憶過往戀愛傷痕，首度揭露曾經「被分手」的經歷，由於當時男方是在沒有說清楚之下分手，讓她含淚直言：「長期處在一個莫名的恐懼、傷害中」，每天以淚洗面，甚至因此對自己失去信心，想著：「為什麼會這樣對我？」
林志玲走過戀愛的甜與苦，認為因為有過那些經歷，才有現在的自己，感情沒有對錯，曾經擁有的都值得被珍惜，而分手後就該斷捨離，放過自己，才能繼續走下去。節目主持人之一的馬東問及她和言承旭目前的關係，林志玲當場無措的看向好友蔡康永，他連忙跳出護駕，表示「對於林志玲目前的感情生活，我們暫時可以不提言承旭三個字嗎？」而後被追問：「那要提誰？」蔡康永再度解圍說：「這已經給了很大的回答了！」
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