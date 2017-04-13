《勇者鬥惡龍：英雄2》公佈了新的預告片，介紹了來自《勇者鬥惡龍8：天空、碧海、大地與被詛咒的公主》的人物Jessica和Angelo。

遊戲角色預告：

作為「遇見英雄」系列的最新預告，來自《勇者鬥惡龍8》的Jessica和Angelo在眾人危難之際，挺身而出，並加入了大家的旅程。

《勇者鬥惡龍：英雄2》將於4月25日登陸PC和PS4。

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