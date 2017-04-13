好房網News記者陳思瑜／整理報導

國營企業台電公司，四月初宣布要將捷運忠孝復興站附近的「大安超高壓變電所」，改建成商務旅館。不過，因為陸客來台人數下降，觀光飯店住房率，正不斷衰退中，台電進場時機也備受關注。老爺酒店集團執行長沈方正甚至預言，台灣未來四年將進入旅館大爆發潮，市場供過於求，產業谷底恐會落在2020年。

受到陸客來台人數下降，觀光飯店住房率，正不斷衰退中。（好房網News記者 陳韋帆／攝影）

根據觀光局統計，2016年台北市觀光飯店住房率為72.3%，相較往年少了3.4%，飯店房價也小幅下跌1.1%，來到4761元。

造成衰退的原因，除了陸客來台人數逐漸減少，新進旅館業者，這兩年光是在台北市，就增加了一百間，僧多粥少情況下，自然影響住宿率。

不過，台北萬豪酒店副總蘇慶福有不同看法，他對蘋果日報記者表示，影響旅館業，最大的問題還是在稅，因為地價稅採累進稅率，對大型國際觀光旅館業者來說，就比一般旅館多出5.5倍，房屋稅也比舊旅館會多達2.6倍，大型旅館根本吃不消。

而老爺酒店集團執行長沈方正，接受經濟日報記者專訪時分析，旅館業面臨商務客衰退、供給量增加、新經濟模式、一例一休、房屋稅等內外在因素影響，寒冬才正要來臨。

不過，他對此抱持樂觀態度表示，危機就是轉機，若是產業能藉此轉型，未必是壞事。