好房網News記者羅力元／整理報導

為了發展租屋市場產業、鼓勵房東釋出空屋，行政院將推出租賃住宅市場發展條例，讓房東願意將房屋交由出租服務業處理，並提供租稅優惠。根據內政部試算，六都之中，優惠最高的是台北市，台中市最低。

為了發展租屋市場產業、鼓勵房東釋出空屋，行政院將推出租賃住宅市場發展條例。（資料照／好房網News記者陳韋帆攝）

《經濟日報》報導，內政部試算，若以適用最低的自用住宅稅率為例，六都優惠稅額最高的是台北市最高，台中市最低。若以租金2萬元的房子，地價稅、房屋稅優惠都以最低稅率計，台北市的房東每年可節省稅額有20,613元。

其它六都優惠試算，新北市8377元、高雄市5393元、台南市4556元、桃園市7682元、台中市4286元。

行政院與民進黨立院團10日舉行行政立法協調會報，討論「租賃住宅市場發展條例」草案，鼓勵房東將房屋交由專業出租服務業處理，政府則提供租稅減免，租金如果低於6,000元享有免稅優惠。此外這份草案明訂租稅優惠期間5年，在年限屆滿前半年，行政院得視情況延長，並以一次為限，因此租稅優惠期最長10年。

房東收租超過6000元，優惠稅率則會遞減。《鉅亨網》報導，行政院發言人徐國勇說，租金如果超過6千元、未滿2萬元，必要費用減除率為53%；超過2萬元以上則可扣除 43%，希望新法上路之後，可以刺激民間釋出更多住宅。