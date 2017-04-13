好房網News編輯中心／台北報導

人潮就是錢潮，除了住家喜歡近捷運，店面更需要捷運的人潮支撐，永慶房產集團根據實價揭露資料彙整近兩年台北市店面成交資料，發現捷運站附近店面交易占比是台北市整體店面交易量的7成，其中又以中山國小站、西門站以及南京復興站最熱門。

中山國小站周邊店面交易夯 (好房news記者 陳韋帆/攝影)

永慶房產集團業管部資深經理謝志傑分析，捷運站周邊店面交易，排名前三名的分別是中和新蘆線的中山國小站，松山新店線與板南線交會的西門站以及松山新店線與文湖線交會的南京復興站，謝志傑說明，中山國小站附近有許多商務旅館、酒店以及套房型社區大樓，區域商家密集，包括晴光商圈、夜市以及林森北路商圈，捷運站附近店面成交主要的總價帶約2,000萬至6,000萬之間，成交路段除林森北路、中山北路以及新生北路之外，巷弄型的店面也受置產族群青睞，熱門交易路段有農安街、雙城街與中原街。

捷運西門站部分，謝志傑分析，北市府積極推動西區翻轉的政策、國際快時尚服飾以及運動品牌進駐，加上近幾年觀光旅客人潮的加持，西門商圈不僅商業活絡，也有逐漸擴張的趨勢，商圈內店面型態多元，近期也有不少總價億級以上整棟透天的交易案例，捷運站附近店面主要成交的總價帶約3,000萬至9,000萬之間居多。

南京復興站附近則是台北市重要的辦公商圈之一，在捷運松山新店線通車之後，增加區域工作通勤與消費的便利性，因此吸引投資置產族群的眼光，周邊熱門交易的路段有長春路、龍江路、以及八德路二段等，主要成交的總價帶約2,000萬至8,000萬之間居多。

松山新店線最熱，前十名中攻占5席

觀察捷運站附近店面交易量排名，可發現前十名的捷運站點中，有五個捷運站都在松山新店線上，分別是西門站、南京復興站、松江南京站、古亭站與松山站，謝志傑指出，擠進前十名的松山站、南京復興站以及松江南京站主要受惠捷運松山新店線於2014年底通車，近兩年帶動區域商圈人潮的發展，尤其南京東路沿線有許多辦公大樓，加上百貨商圈加持，平日與假日皆有人潮的優勢下，促成站點附近店面的交易機會。

2015-2016年排名前15名捷運站附近店面交易量統計(永慶房產集團)

謝志傑表示，近三年大台北都會區房價已逐步修正，不少店面的屋主已認同合理讓利，是增加房產出售的機會，建議有意購置店面的買方，首選捷運站附近的店面之外，可先參考雙捷運站附近的標的，地段與人潮更有優勢，例如：忠孝復興站、中山站、民權西路站、松江南京站、西門站、東門站以及古亭等站，趁房市轉趨理性可積極看屋、比價，有機會購得滿意的置產標的。