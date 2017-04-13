好房網News記者陳思瑜／整理報導

買房子想觀察鄰居，除了跟管理員探聽消息，到停車場走一圈，也是搜集線索的方法。有網友說，前陣子到台中市，房價在一千到二千萬之間的新社區參觀時，發現停車場竟然停了超過一半的Toyota轎車，讓他好奇房價與車子之間關連。

有網友到台中一處新社區參觀時，發現停車場停了超過一半的Toyota轎車，讓他好奇房價與車子之間關連。(示意圖／好房資料中心)

這名網友在論壇mobile01上分享「參觀地下室的時候我驚呆了，一整層放眼望去“至少”有一半是Toyota，其他日系車佔了3-4成，雙B之類的超少，一堆Toyota的社區，究竟居民的組成是哪些族群？」

其他網友也分享類似經驗，說他到A7合宜宅時，發現停車場裡大多是中古舊Toyota跟其它國產車。

還有人提出另一個角度看法，認為不同城市，會有不同結果，「像在高雄市2000（萬）的社區，就是都雙B了」、「在對岸東莞折合台幣2000的社區可以看到TESLA、瑪莎拉蒂SUV」。

不過，開名車就真的代表收入好嗎？那也不一定，先前Ptt上就有網友分享一份汽車市調報告，結果指出Mazda的車主，雖然年賺158萬元，領先Toyota、Nissan車主，但是每年固定開銷卻高達122萬元，等於每個月可運用的資金不到3萬元。

這份調查還發現，像是Lexus、Audi車主並非「最會賺」的族群，但卻是「最敢花」的一群人。至於台灣市佔率最高的Toyota車主，平均年收入達141萬元，年收入並不像刻板印象中少。