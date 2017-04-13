大樓停車場 竟是房價觀察指標？！好房網News (2017-04-13 21:33)
好房網News記者陳思瑜／整理報導
買房子想觀察鄰居，除了跟管理員探聽消息，到停車場走一圈，也是搜集線索的方法。有網友說，前陣子到台中市，房價在一千到二千萬之間的新社區參觀時，發現停車場竟然停了超過一半的Toyota轎車，讓他好奇房價與車子之間關連。
有網友到台中一處新社區參觀時，發現停車場停了超過一半的Toyota轎車，讓他好奇房價與車子之間關連。(示意圖／好房資料中心)
這名網友在論壇mobile01上分享「參觀地下室的時候我驚呆了，一整層放眼望去“至少”有一半是Toyota，其他日系車佔了3-4成，雙B之類的超少，一堆Toyota的社區，究竟居民的組成是哪些族群？」
其他網友也分享類似經驗，說他到A7合宜宅時，發現停車場裡大多是中古舊Toyota跟其它國產車。
還有人提出另一個角度看法，認為不同城市，會有不同結果，「像在高雄市2000（萬）的社區，就是都雙B了」、「在對岸東莞折合台幣2000的社區可以看到TESLA、瑪莎拉蒂SUV」。
不過，開名車就真的代表收入好嗎？那也不一定，先前Ptt上就有網友分享一份汽車市調報告，結果指出Mazda的車主，雖然年賺158萬元，領先Toyota、Nissan車主，但是每年固定開銷卻高達122萬元，等於每個月可運用的資金不到3萬元。
這份調查還發現，像是Lexus、Audi車主並非「最會賺」的族群，但卻是「最敢花」的一群人。至於台灣市佔率最高的Toyota車主，平均年收入達141萬元，年收入並不像刻板印象中少。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Tino Bellini西班牙時髦炫目真皮內增高樂福鞋(銀河黑)_VI10
- 時尚屋 正赤陽木三斗櫃
- IN HOUSE-精梳棉-加大素色床包-胭脂紅
- 羅絲美睡衣 - 奢華蕾絲長袖褲裝睡衣 (淺膚)
- 【BATOLON寶龍】24+28吋/大組-時尚網眼格TSA鎖ABS輕硬殼旅
- NATURALLY JOJO 翻轉愛情魔力時尚優質陶瓷腕錶-白-JO96856-
- 【2R】芬芳牛皮Paris慵懶巴黎包(品味湛藍)
- 【Shu Uemura植村秀】UV泡沫CC慕斯50g*2-自然膚+活力粉-超
- 雷達錶 RADO Hyper Chrome 皓星系列機械女錶 R32255712
- 【Morocco GaGa Oil】摩洛哥機能洗髮精580ml*1(3款可選)+髮
國際金價創新高 突破1300美元/盎司大關近在咫尺【北京新浪網】
寶可夢過復活節 2公里蛋有更多驚喜【中央社】
高鐵輻射謠言沉渣再起，真相就在這裏！【北京新浪網】
統一大量過期方便麵賣給了孩子【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》