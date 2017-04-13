好房網News記者蔡孟穎／整理報導

生活機能的重要性，不只購屋族懂，在大學生眼中也非常重要，有無美食、交通、娛樂都成為另類的新選校指標，而能滿足大學生「胃口」的大學城又是哪幾間，最新統計跌破多數人的第一印象。

逢甲大學周遭生活機能完善，足以自成商圈，成為網路討論度最高的大學城（圖／截取自Google map）

台灣眾多大學中，有不少商家林立、交通方便、自成商圈的大學城，但哪個大學城是最獲網友好評的？根據網路溫度計透過「網路聲量」統計的百大口碑生活機能排行榜顯示，前三名完全不見台北市身影，顛覆多數人「台北便利之都」的印象，取而代之的冠軍是「逢甲大學」，第二、三名則是東海大學和輔仁大學。

逢甲大學奪冠的原因，不外乎是「一出校門就有夜市」，看電影也只需10分鐘內的車程，加上對比北部的高物價，讓網友大呼「完勝全台」！第二名的東海大學，網友則表示不僅兼具交通和生活機能，住宿也相對便宜，成為高CP值得居住地。而唯一擠進前三名、位於北部的輔仁大學，網友則評點功勞在「捷運」的開通，加上去年美式賣場開幕的加持，又替周遭生活機能再加分。

大學城的好，包租公們也很在意，想當學區包租公，要注意學校的招生狀況，也要注意投報率，相較北台灣房價高，中南部大學城報酬率相對吸睛。

不過，永慶不動產中科101店店長洪相有也透過蘋果日報提醒，像中南部等自建宿舍量體大的學校，學生外宿比例也會跟著下降，周遭租金自然就會下滑，且中南部的待租期也比較長，因此建議承租對象別僅限單一學生，地區的工作機會也要納入考量。