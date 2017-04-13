聯發科不蓋新竹總部 震撼竹北房市好房網News (2017-04-13 21:33)
好房網News記者陳思瑜／整理報導
IC設計廠聯發科（2454），2015年斥資11億元標下新竹高鐵BOT案，現在最新消息傳出，聯發科新竹高鐵新總部不蓋了！交通部高鐵局，證實與聯發科終止合約，表示會再與聯發科討論後續事宜。對此，房市專家Sway表示，這是壓垮竹北房市的一根稻草。
新竹竹北投資房產熱，新蓋許多新物件。圖／高鐵特區房市示意圖。（翻攝自Google Map）
新竹房產投資有多熱？sway在臉書上表示，他從去年至今，聽了太多關於竹北利多的假新聞，「明眼人一看就知道是出貨文，瞎眼人還拼命的在各個網站上護盤」，甚至曾親身聽到，一名新竹投資客直接跟他說「我只是投資又不拿來住，你講這三間蓋的爛，我反正碰不到」。
Sway並對捨不得撤出市場的投資人說，「聯發科都宣布退場了，連這種租金低廉的地上權蓋自己的辦公室最省錢，他都要解約出場，你在竹北的投資，還撐不撐得下去？」
聯發科因在2年前啟動併購策略，導致集團人數擴增，原先規劃在新竹高鐵站附近興建新總部，原本預計在2018年啟用後，可容納3500名人員，不料後來計畫生變，現在決定終止合約，改到竹科總部後方正興建新辦公室。
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